atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Мешал культурно пить: новосибирцы получили срок за избиение в лесополосе

15 марта 2023, 08:16
Фото: Телеграм-канал СУ СКР по Новосибирской области
Новосибирцам дали срок за избиение в лесополосе

Мешал культурно пить: новосибирца забили до смерти в лесополосе

Жителям Новосибирска вынесли обвинительный приговор за жестокое избиение в лесополосе. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.
«На основании вердикта присяжных заседателей жителям города Новосибирска вынесен обвинительный приговор. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ», - указано в телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Находясь в лесополосе, мужчины употребляли алкоголь. Вскоре они заметили, что рядом находится человек, который мешает культурному отдыху на природе. Разозлившись, компания подошла к отдыхающему и нанесла несколько ударов руками и ногами по всему телу, после чего скрылись. Мужчина скончался от травм, позже преступники были задержаны.

В ходе следствия любители выпивки всячески отрицали свою причастность к смертельному избиению, однако суд не внял их доводам и назначил каждому 9,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что это не единственный подобный инцидент в Новосибирске. Недавно правоохранительными органами по подозрению в убийстве был задержан пенсионер. По мнению следствия, мужчина на почве неприязни до смерти забил соседку и поджег ее квартиру.

Читайте также:
Раскольников из Татарского района задержан за убийство старушки
Новосибирец убил ненавистную соседку и поджег ее квартиру
Узнать подробнее
#Александр Ляхов#Криминал#Суд#Избиение#Причинение смерти по неосторожности#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирске объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда
Сегодня, 01:32
Как записаться в ЧВК «Вагнер» с зарплатой в 240 тысяч в Новосибирске и кого не берут
Вчера, 04:58
«Забудьте это место»: врач нахамил бабушке со сломанной ногой в ГКБ №1 Новосибирска
Вчера, 07:25
В Новосибирске продают 100-летние квартиры в старейших домах-памятниках
Вчера, 10:02
Новосибирские сотрудники Wildberries поддержали забастовку коллег
Сегодня, 07:02
Услышьте нас: жители Искитима против Исправительного центра!
Сегодня, 03:23