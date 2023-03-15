Мешал культурно пить: новосибирцы получили срок за избиение в лесополосе

Инцидент произошел в июне прошлого года. Находясь в лесополосе, мужчины употребляли алкоголь. Вскоре они заметили, что рядом находится человек, который мешает культурному отдыху на природе. Разозлившись, компания подошла к отдыхающему и нанесла несколько ударов руками и ногами по всему телу, после чего скрылись. Мужчина скончался от травм, позже преступники были задержаны.