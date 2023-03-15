Мешал культурно пить: новосибирцы получили срок за избиение в лесополосе

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:24
«На основании вердикта присяжных заседателей жителям города Новосибирска вынесен обвинительный приговор. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ», - указано в телеграм-канале ведомства.
Инцидент произошел в июне прошлого года. Находясь в лесополосе, мужчины употребляли алкоголь. Вскоре они заметили, что рядом находится человек, который мешает культурному отдыху на природе. Разозлившись, компания подошла к отдыхающему и нанесла несколько ударов руками и ногами по всему телу, после чего скрылись. Мужчина скончался от травм, позже преступники были задержаны.
В ходе следствия любители выпивки всячески отрицали свою причастность к смертельному избиению, однако суд не внял их доводам и назначил каждому 9,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, что это не единственный подобный инцидент в Новосибирске. Недавно правоохранительными органами по подозрению в убийстве был задержан пенсионер. По мнению следствия, мужчина на почве неприязни до смерти забил соседку и поджег ее квартиру.