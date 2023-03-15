Новосибирский боец ЧВК «Вагнер» Алексей Шевцов героически погиб в СВО

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
О смерти сибиряка стало известно 20 февраля 2023 года. Похоронили его 10 марта на кладбище в Бобровиченске.
Алексей родился и вырос в селе Королевка. Отучился в аграрном университете в Новосибирске, потом несколько лет работал в Королевском совхозе, заметем учителем в местной школе.
Осенью прошлого года добровольно отправился на СВО в составе ЧВК «Вагнер». За мужество его даже награждали «Окопным крестом», пишет издание «Трудовая правда».
Напомним, на днях в Новосибирске открыли центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Мы рассказывали, как записаться и какую зарплату предполагают.