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Новосибирский боец ЧВК «Вагнер» Алексей Шевцов героически погиб в СВО

15 марта 2023, 04:40
Фото: издание "Трудовая правда"
Новосибирец Алексей Шевцов погиб в ходе СВО
Жители села Королевка Новосибирской области простились с погибшим в СВО земляком Алексеем Шевцовым. Он служил в рядах ЧВК «Вагнер».

О смерти сибиряка стало известно 20 февраля 2023 года. Похоронили его 10 марта на кладбище в Бобровиченске.

Алексей родился и вырос в селе Королевка. Отучился в аграрном университете в Новосибирске, потом несколько лет работал в Королевском совхозе, заметем учителем в местной школе.

Осенью прошлого года добровольно отправился на СВО в составе ЧВК «Вагнер». За мужество его даже награждали «Окопным крестом», пишет издание «Трудовая правда».

Напомним, на днях в Новосибирске открыли центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Мы рассказывали, как записаться и какую зарплату предполагают. 

 

Как записаться в ЧВК «Вагнер» с зарплатой в 240 тысяч в Новосибирске и кого не берут
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#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#ЧВК "Вагнер"#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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