Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
По словам работницы ПВЗ Wildberries, главной причиной забастовки стали регулярные необоснованные штрафы, которые превращали и без того низкую зарплату в ноль или минус, то есть задолженность перед компанией. По новой системе, как утверждает Екатерина, их наказывали за ошибки других сотрудников и клиентов.
«Каждый пункт выдачи работает по бальной системе и по получившейся за месяц сумме нам рассчитывают зарплату. Когда примерно полгода назад убрали кнопку «бракованный товар» с нас стали удерживать до 20% за него. Клиенты делали возвраты, с них брали 75 рублей за это, они ругались на нас и ставили нашему ПВЗ низкий балл – за это тоже штраф прилетает нам. Вот такая цепочка несправедливая получается. А ведь этот товар до нас ехал со склада где-нибудь в Казани и его фасовкой занимались незнакомые нам люди, но отдуваются в итоге те, кто последний получил посылку с сюрпризом. Да и наказывать по-хорошему нужно за плохой товар только продавца» - рассказала Екатерина.
Сотрудница отметила, что после снятия кнопки «брак» к заказам во многих ПВЗ они уже давно не прикасаются и поэтому не могут их повредить. Раньше им приходилось на скорость разбирать и проверять посылки – за это получали баллы и премиальные в оклад.
«В нашем пункте была когда-то такая установка, распаковывать товары. Мы, хрупкие девочки пахали как грузчики. Таскали со склада коробки с мебелью, техникой, на скорость при проверяющих открывали коробки и осматривали товары. Чем быстрее, тем больше баллов, как игра, но не веселая. От ее прохождения зависели наша зарплата и качество товара, за которым вот-вот придёт клиент».
Девушка объяснила, что раньше их не наказывали и за то, что посетитель поставил низкий балл пункту выдачи. Теперь за это им грозят не только штрафы, но и увольнения.
«Политика Wildberries такова, что пункт выдачи могут закрыть, если в течение нескольких месяцев будут появляться низкие оценки в приложении или в 2ГИС. Бывает, что клиенту все понравилось у нас, а вот сам товар нет, он может не глядя поставить две или три звезды, не понимая, что оценил сейчас не товар, а работу сотрудников. Мы зависим от мнения людей. Может я человеку внешне не понравилась – никто разбираться не будет, меня уволят и все», - объяснила сибирячка.
Многие сотрудники пунктов выдачи Wildberries уже увязли в долгах. Им не выплачивают зарплаты потому, что их попросту нет. Заработанное уходит в минус на несколько десятков и сотен тысяч рублей с каждым штрафом.
Сегодня, 15 марта, по последним сообщениям СМИ, к забастовке присоединились сотрудники ПВЗ в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Барнауле. Они требуют введения гибкого графика приёмки товаров, отмену штрафов и оценок за работу всех отделений в регионе.
В Новосибирске работники требования коллег поддержали, но закрывать свои отделения не стали, побоялись еще больше задолжать и остаться на улице.
Оказалось, большинство клиентов из Новосибирска поддерживают забастовщиков. По их мнению, маркетплейс эксплуатирует работников и нарушает закон. Люди, знакомые с ситуацией, даже пишут в соцсети «ВКонтакте», что готовы выйти на бунт вместе с пострадавшими сотрудниками.
«Я уже звонила в офис Вайлдберриз и ругалась на руководство, которое оставило людей без денег. Ребята должны отстаивать свои права. Я полностью их поддерживаю», - пишут новосибирцы в паблике «АСТ-54».
Но нашлись и обидчивые клиенты, которые раскритиковал за бунт сотрудников отделений. Один из сибиряков рассказал, что однажды не дождался своей посылки и поставил ПВЗ 1 балл. Ведь ему было не важно, кто на самом деле виноват – мудрость гласит, что клиент всегда прав.
Отметим, как узнало издание «Ъ-Сибирь», в Wildberries забастовку опровергают. Со слов представителей маркетплейса, 14 марта все ПВЗ в регионах Сибири были открыты, продолжают работу в штатном порядке. Меры для предотвращения конфликтных ситуаций предприняты.