Сотрудница отметила, что после снятия кнопки «брак» к заказам во многих ПВЗ они уже давно не прикасаются и поэтому не могут их повредить. Раньше им приходилось на скорость разбирать и проверять посылки – за это получали баллы и премиальные в оклад.