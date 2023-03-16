Наказание спустя 36 лет: новосибирец получил срок за давнее убийство возлюбленной

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
«Собранные отделением по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ст. 102 УК РСФСР (убийство с особой жестокостью)», - указано в телеграм-канале следственного ведомства.
Инцидент произошел летом 1987 года. Молодой на тот момент преступник отдыхал со своей девушкой на приусадебном участке в Дзержинском районе Новосибирска. Неожиданно поссорился с ней. Воспылав гневом, парень схватил нож и нанес ей более семидесяти ударов по всему телу. От большой кровопотери любимая скончалась на месте, после чего юноша скрылся. После этого убийца покинул Новосибирск и больше тридцати лет скрывался в Самарской области.
Однако вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось найти мужчину. После допросов он признал свою вину в полном объеме и рассказал все обстоятельства произошедшего. По решению суда преступник проведет девять лет в колонии общего режима.
Напомним, что недавно в Новосибирске арестовали парня, подозреваемого в жестоком убийстве подруги по интернет-переписке. По мнению следствия, молодой человек зарезал даму сердца на свидании в международный женский день.