Наказание спустя 36 лет: новосибирец получил срок за давнее убийство возлюбленной

Инцидент произошел летом 1987 года. Молодой на тот момент преступник отдыхал со своей девушкой на приусадебном участке в Дзержинском районе Новосибирска. Неожиданно поссорился с ней. Воспылав гневом, парень схватил нож и нанес ей более семидесяти ударов по всему телу. От большой кровопотери любимая скончалась на месте, после чего юноша скрылся. После этого убийца покинул Новосибирск и больше тридцати лет скрывался в Самарской области.