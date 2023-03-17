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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:44

Концерт знаменитого ди-джея Smash отменили в Новосибирске

17 марта 2023, 07:38
Фото: 1MI
Музыкант не приедет в Новосибирск 17 марта
В пятницу, 17 марта в Новосибирске был отменен концерт DJ Smash, о чем сообщается в официальной ВК-группе музыканта.

В группах «Вконтакте» «Dj Smash / Новосибирск / 17 марта» и в «Лофт-Парк Подземка» подтвердили информацию, что концерт известного ди-джея Smash отменен в Новосибирске. Выступление должно было состояться вечером 17 марта.

Проводить концертную программу планировалось в лофт-парке «Подземка». Как отметил источник Atas.info, выступление не состоится, так как его отменили сами организаторы по неизвестным причинам. Вот, что говорится в объяснении отмены концерта:

«По независящим от артиста и организаторам причинам, мы вынуждены отменить запланированный концерт, который должен был состояться 17 марта. Увидимся с Вами Новосибирск, но чуть позже. Билеты можно вернуть по месту приобретения».
«Богохульник, сатанист»: в Новосибирске православные требуют отменить шоу Киркорова
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Напомним, что ранее православные активисты несколько раз требовали отменить концерт Киркорова в Новосибирске. Причиной тому стал танец на кресте артиста. 

#Концерт#Отмена концерта#Общество#Город#Культура#Новосибирск#Эмилия Губарева
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