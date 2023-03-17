Концерт знаменитого ди-джея Smash отменили в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
В группах «Вконтакте» «Dj Smash / Новосибирск / 17 марта» и в «Лофт-Парк Подземка» подтвердили информацию, что концерт известного ди-джея Smash отменен в Новосибирске. Выступление должно было состояться вечером 17 марта.
Проводить концертную программу планировалось в лофт-парке «Подземка». Как отметил источник Atas.info, выступление не состоится, так как его отменили сами организаторы по неизвестным причинам. Вот, что говорится в объяснении отмены концерта:
«По независящим от артиста и организаторам причинам, мы вынуждены отменить запланированный концерт, который должен был состояться 17 марта. Увидимся с Вами Новосибирск, но чуть позже. Билеты можно вернуть по месту приобретения».
Напомним, что ранее православные активисты несколько раз требовали отменить концерт Киркорова в Новосибирске. Причиной тому стал танец на кресте артиста.