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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Мэр Локоть назвал число новых уборочных машин закупленных для Новосибирска

17 марта 2023, 09:32
Фото: Мэрия Новосибирска
Анатолий Локоть ждет технику в Новосибирск в конце августа
Стали известны итоги конкурса на приобретение снегоуборочной техники для очистки улиц Новосибирска. Договор будет подписан с компанией «Сбербанк-Лизинг». Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на часе прессы 17 марта 2023.
«Хочется начать с хорошей новости. Договор с компанией «Сбербанк-Лизинг» планируется подписать в конце марта. Сами машины поступят в конце августа», — заявил Локоть во время традиционного часа общения с прессой.

Будут приобретены 13 уборочных машин, 5 универсальных, 4 подметально-уборочных, 10 тракторов, 9 самосвалов, 4 снегопогрузчика, 3 фронтальных погрузчика, 2 бульдозера, и даже автогрейдер.

Благодаря договору лизинга парк снегоуборочных машин Новосибирска будет доукомплектован еще на 118 единиц. За два предыдущие два года было приобретено 67 единиц техники, в рамках контракта на улицы областного центра к зиме запустят 51 машину.

«Мы существенно увеличим свои возможности по содержанию улично-дорожной сети, как в зимнее, так и в летнее время, поскольку это, как правило, универсальная техника», - пообещал Локоть.

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#Александр Ляхов#Новосибирск#Анатолий Локоть#Город#Контракт#Уборка города
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