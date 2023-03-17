Мэр Локоть назвал число новых уборочных машин закупленных для Новосибирска

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
«Хочется начать с хорошей новости. Договор с компанией «Сбербанк-Лизинг» планируется подписать в конце марта. Сами машины поступят в конце августа», — заявил Локоть во время традиционного часа общения с прессой.
Будут приобретены 13 уборочных машин, 5 универсальных, 4 подметально-уборочных, 10 тракторов, 9 самосвалов, 4 снегопогрузчика, 3 фронтальных погрузчика, 2 бульдозера, и даже автогрейдер.
Благодаря договору лизинга парк снегоуборочных машин Новосибирска будет доукомплектован еще на 118 единиц. За два предыдущие два года было приобретено 67 единиц техники, в рамках контракта на улицы областного центра к зиме запустят 51 машину.
«Мы существенно увеличим свои возможности по содержанию улично-дорожной сети, как в зимнее, так и в летнее время, поскольку это, как правило, универсальная техника», - пообещал Локоть.