В Новосибирске рабочий погиб от удара трубы: ведется следствие

Утверждается, что металлическая труба могла быть не закреплена. В связи с этим следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, а также проверят в действиях должностных лиц организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.