В Новосибирске рабочий погиб от удара трубы: ведется следствие

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
«Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится проверка по факту смерти рабочего на строительном объекте в городе Новосибирске», - указано на сайте ведомства.
Инцидент произошел в минувший четверг. По предварительным данным, мужчина занимался монтажом металлических труб на одном из этажей строящегося жилого дома. Неожиданно одна из труб сорвалась и ударила новосибирца по голове. Позже мужчина скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.
Утверждается, что металлическая труба могла быть не закреплена. В связи с этим следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, а также проверят в действиях должностных лиц организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что недавно в Новосибирске осудили мужчину за преступление 36-летней давности. Убийца искромсал любимую девушку ножом.