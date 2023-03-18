Дешевые копии резиновых сапог от Bottega Veneta скупают в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Оригинальные резиновые сапоги популярного бренда стоят в районе 50 тысяч рублей, а вот подделка всего 2 тысячи рублей. Сибирячки отдают предпочтение именно таким сапогам, несмотря на скучный дизайн и плохое качество.
Магазины уже завезли резиновые сапоги, в которых сибирячки не побоятся гулять по лужам. На полках магазинов можно встретить подделки под различные бренды, в частности Bottega Veneta и Tendance. Обувь раскупают и на маркетплейсах.
Не менее популярными сегодня стали и чехлы на обувь. В магазинах они стоят в районе 500 рублей. Есть как прозрачные, так и с различными принтами.