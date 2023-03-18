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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Дешевые копии резиновых сапог от Bottega Veneta скупают в Новосибирске

18 марта 2023, 06:35
Фото: 1MI
Подделки стоят до 5 тысяч рублей
Поддельные резиновые сапоги от бренда Bottega Veneta покупают новосибирцы в период весенней слякоти.

Оригинальные резиновые сапоги популярного бренда стоят в районе 50 тысяч рублей, а вот подделка всего 2 тысячи рублей. Сибирячки отдают предпочтение именно таким сапогам, несмотря на скучный дизайн и плохое качество.

Магазины уже завезли резиновые сапоги, в которых сибирячки не побоятся гулять по лужам. На полках магазинов можно встретить подделки под различные бренды, в частности Bottega Veneta и Tendance. Обувь раскупают и на маркетплейсах.

Не менее популярными сегодня стали и чехлы на обувь. В магазинах они стоят в районе 500 рублей. Есть как прозрачные, так и с различными принтами.

Фото: wildberries
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#Эмилия Губарева#Магазины#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск
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