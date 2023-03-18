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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Названы подробности падения мужчины из окна вокзала под Новосибирском

18 марта 2023, 08:28
Фото: 1MI
Мужчина получил травмы
В Новосибирской области из окна вокзала в Барабинске выпал мужчина – что произошло на самом деле.

Инцидент произошел 17 марта в Барабинске. На вокзале произошло происшествие – мужчина выпал из окна. Он остался жив, но пострадал.

Как рассказал источник Atas.info, сибиряк ехал на поезде из Красноярска в Новосибирск. Затем мужчина планировал пересесть на поезд до Уфы. По неизвестной причине пассажир вышел в Барабинске.

Он выпал из окна вокзала. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция ведет проверку.

Под Новосибирском мужчина выпал из окна вокзала в Барабинске
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область
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