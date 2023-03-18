Названы подробности падения мужчины из окна вокзала под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Инцидент произошел 17 марта в Барабинске. На вокзале произошло происшествие – мужчина выпал из окна. Он остался жив, но пострадал.
Как рассказал источник Atas.info, сибиряк ехал на поезде из Красноярска в Новосибирск. Затем мужчина планировал пересесть на поезд до Уфы. По неизвестной причине пассажир вышел в Барабинске.
Он выпал из окна вокзала. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция ведет проверку.