Выбор в качестве пармейстера для себя, матери и дочери парильщика из мужского отделения обернулся скандалом для жительницы Новосибирска. Семейное уединение в парной с сотрудником общественных бань "Мыловар" не понравилось пармейстеру женского отделения. Как рассказала сибирячка в гневном отзыве на ресурсе Flamp, сотрудница банного комплекса несколько раз в хамской форме высказывала ей свои претензии. Мол, женщин парит только она и все заявки на индивидуальное обслуживание тоже должны проходить только через нее.