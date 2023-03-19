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Скандал в общественных банях Новосибирска: клиентка выбрала парильщика-мужчину

19 марта 2023, 10:13
Фото: 1MI
Женщин должна парить женщина, заявила пармейстер

В Новосибирске парильщица в бане не подела клиентку с коллегой

Скандалом закончилось посещение общественной бани жительницей Новосибирска в компании своей мамы и дочери. Дамы уединились в парной с мужчиной, чем обидели женщину-пармейстера

Выбор в качестве пармейстера для себя, матери и дочери парильщика из мужского отделения обернулся скандалом для жительницы Новосибирска. Семейное уединение в парной с сотрудником общественных бань "Мыловар" не понравилось пармейстеру женского отделения. Как рассказала сибирячка в гневном отзыве на ресурсе Flamp, сотрудница банного комплекса несколько раз в хамской форме высказывала ей свои претензии. Мол, женщин парит только она и все заявки на индивидуальное обслуживание тоже должны проходить только через нее.

После того, как скандал вылился в публичную плоскость, администрация комплекса "Мыловар" заявила, что разобралась с неприятной ситуацией, виновные сотрудники будут наказаны, а посетителям принесут извинения, пишет издание НГС.

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#Баня#Женщины#Скандал#Общество#Новосибирск
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