Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Как уточнили в муниципалитете, с 20 по 31 марта на 4,5 метра сузят улицу Семьи Шамшиных в Центральном районе. Ограничения касаются участка дороги в районе школы по улице Октябрьская, 89а.
Причиной сужения проезда стал аварийный ремонт на теплотрассе. Водителей предупредили быть более внимательными, руководствоваться дорожными знаками, информационными щитами, а также соблюдать правила ПДД.
Также читайте, как мэрия сравнила пешеходную улицу Ленина с Красной площадью в Москве.