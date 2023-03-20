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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Проезд по улице Семьи Шамшиных ограничат в Новосибирске – причина и сроки

20 марта 2023, 05:18
Фото: 1MI
Откроют проезд в конце марта

В центре Новосибирска ограничат движение автомобилей из-за ремонта на теплотрассе

Временно ограничат движение транспорта на улице Семьи Шамшиных в Новосибирске, сообщают в городской мэрии.

Как уточнили в муниципалитете, с 20 по 31 марта на 4,5 метра сузят улицу Семьи Шамшиных в Центральном районе. Ограничения касаются участка дороги в районе школы по улице Октябрьская, 89а.

Причиной сужения проезда стал аварийный ремонт на теплотрассе. Водителей предупредили быть более внимательными, руководствоваться дорожными знаками, информационными щитами, а также соблюдать правила ПДД.

Также читайте, как мэрия сравнила пешеходную улицу Ленина с Красной площадью в Москве. 

В мэрии Новосибирска сравнили пешеходную улицу Ленина с Красной площадью
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#Эмилия Губарева#Проезд#Центр#Город#Транспорт#Новосибирск
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В мэрии Новосибирска сравнили пешеходную улицу Ленина с Красной площадью
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