Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
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Updated Сегодня, 18:12
«На сегодняшний день улица Ленина устарела, на ней старое озеленение, на ней нет современной плитки, она не доступна для маломобильных… А ведь это центральная часть города, она является общественным пространством. Улица Ленина является самой исторической улицей Новосибирска, здесь очень высокая концентрация исторических объектов. На ней находится 19 знаковых объектов, из них 10 объектов культурно-исторического наследия» — первой с докладом выступила вице-мэр Анна Терешкова.
Вице-мэр подчеркнула, что реконструкция улицы Ленина необходима в любом случае. Она представила концепцию, разработанную еще в 2017 году для Новосибирска московским бюро «Стрелка». В этой концепции дорога для автотранспорта сужена до одной полосы, а пешеходные части улицы с двух сторон значительно расширены.
Следующим с докладом выступил главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин, его доклад так и назывался «О возможности создания пешеходной улицы Ленина. Он сделал акцент на том, что это улица районного значения, не предназначенная для транзитного трафика.
Это заявление он подтвердил цифрами — в день по улице проходят около 20 тысяч пешеходов, тогда как машин проезжает всего 11 тысяч, причем из них около 5 тысяч паркуются на улице рано утром и уезжают вечером, то есть, это автомобили тех, кто работает в центре или приезжает сюда по делам.
«В Новосибирске нет больших пешеходных пространств, значимых для города», — с этой мысли начала свой доклад Татьяна Иваненко, Директор «Сибирского центра содействия архитектуре», автор дизайн-проекта по реконструкции улицы Ленина.
Поэтому мы решили сделать пространство длиной 280 метров, шириной около 90 метров — оно примерно соответствует по размерам Красной Площади от кремлевской стены с елями до ГУМа.
Что мы предлагаем? Первое — восстановление пешеходного пространства, чтобы пешеходам не приходилось огибать Площадь Ленина. Второе — озелененные парковки, это деревья, фонари и разметка для автомобилей. Третье — сделать верхний и нижний променад. Нижний совпадает с уровнем улицы Ленина сейчас, верхний — это входы в магазины и заведения.
Представители ресторанного бизнеса высказались преимущественно за предложенные проекты реконструкции с широкими пешеходными зонами, так как это еще больше привлечет посетителей в расположенные на улице кафе и рестораны.
Общественник Алексей Носов отметил, что невозможно рассматривать никакие проекты, не просчитав, насколько улица Ленина важна для города как транспортная артерия: «Обсуждать такие проекты невозможно без представителей департамента транспорта!». Также Носов предложил задуматься о проблемах пешеходной улицы зимой - как с нее вывозить снег, если не будет подъезда для машин.
За права автомобилистов высказался и депутат Ростислав Антонов, подчеркнув, что у жителей улицы Ленина обязательно должен быть проезд к своим домам, а проблему парковок необходимо решать.
Мнение жителей города не всегда и не во всем совпадало с мнением властей. Жители предлагают рассматривать не проект реконструкции улицы Ленина, а проект благоустройства центральных улиц. Перед этим подумать об автомобилистах, которым просто негде будет парковать машины, если улицу Ленина сделают пешеходной.
Это очень хорошо показала практика перекрытия улицы Ленина на время новогодних праздников - все близлежащие улицы были забиты машинами. Важную просьбу жителей озвучила Марина Ковтунова «Очень важно в центральной части города сохранить высотный регламент и зоны назначения земельных участков».
Судя по тому, что участники круглого стола не пришли к единому мнению, обсуждения по этому вопросу будут продолжены. Среди вариантов решения задачи предлагалось провести обсуждение варианта, когда улица Ленина перекрывается только на период проведения праздников и мероприятий городского масштаба.