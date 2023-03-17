Это заявление он подтвердил цифрами — в день по улице проходят около 20 тысяч пешеходов, тогда как машин проезжает всего 11 тысяч, причем из них около 5 тысяч паркуются на улице рано утром и уезжают вечером, то есть, это автомобили тех, кто работает в центре или приезжает сюда по делам.