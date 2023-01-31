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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Скользкая плитка: новосибирцы продолжают падать на "Площади Ленина"

31 января 2023, 14:28
Фото: atas.info
Жители Новосибирска продолжают получать травмы на спуске на станцию метро “Площадь Ленина”.

Причина - скользкая плитка на ступеньках, рассказали читатели НГС.

"Спускалась в пятницу со стороны сквера Орджоникидзе в подземный переход, который ведет к станции метро "Площадь Ленина". Я всегда хожу аккуратно и падаю редко. В этот раз лестница оказалась настолько скользкой, что только мой спортивный опыт падения помог мне ничего не сломать (...) В итоге у меня три синяка в разных частях ноги", - рассказала сибирячка Валерия (имя изменено).

По словам жительницы Новосибирска Софьи, люди постоянно падают на злосчастном спуске и “ругают коммунальные службы”. Девушка добавила, что лестницу посыпают песком, но неравномерно - "в маленьком уголке есть песок, а все остальное скользкое".

Ранее сообщалось, что женщина сломала две ноги у входа в метро на площади Ленина.

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#Метро#Травмы#Общество#Город#Транспорт
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