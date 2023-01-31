Скользкая плитка: новосибирцы продолжают падать на "Площади Ленина"

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Причина - скользкая плитка на ступеньках, рассказали читатели НГС.
"Спускалась в пятницу со стороны сквера Орджоникидзе в подземный переход, который ведет к станции метро "Площадь Ленина". Я всегда хожу аккуратно и падаю редко. В этот раз лестница оказалась настолько скользкой, что только мой спортивный опыт падения помог мне ничего не сломать (...) В итоге у меня три синяка в разных частях ноги", - рассказала сибирячка Валерия (имя изменено).
По словам жительницы Новосибирска Софьи, люди постоянно падают на злосчастном спуске и “ругают коммунальные службы”. Девушка добавила, что лестницу посыпают песком, но неравномерно - "в маленьком уголке есть песок, а все остальное скользкое".
Ранее сообщалось, что женщина сломала две ноги у входа в метро на площади Ленина.