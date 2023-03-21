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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Названы места камер в Новосибирске, где штрафуют за непристегнутый ремень

21 марта 2023, 06:18
Фото: 1MI
Новые камеры установят на правом берегу
Новые камеры, фиксирующие езду автомобилистов без ремня безопасности, установят в Калининском районе Новосибирска, говорится в ВК-группе «АСТ-54».

Так, камеры установят на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Учительская, Богдана Хмельницкого и Писемского, Гребенщикова и Мясниковой.

Видео фиксация появится на пересечении улиц Гребенщикова и Краузе и на Богдана Хмельницкого у остановки стадион «Сибирь».

Камеры будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, непристегнутый ремень и другие нарушения.

Напомним, что ранее две камеры появились на Красном проспекте, на перекрестках с улицами Гоголя и Крылова.

В Новосибирске найдены камеры ГИБДД, штрафующие за непристегнутый ремень
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#Камера#Город#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
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