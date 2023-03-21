Названы места камер в Новосибирске, где штрафуют за непристегнутый ремень

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Так, камеры установят на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Учительская, Богдана Хмельницкого и Писемского, Гребенщикова и Мясниковой.
Видео фиксация появится на пересечении улиц Гребенщикова и Краузе и на Богдана Хмельницкого у остановки стадион «Сибирь».
Камеры будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, непристегнутый ремень и другие нарушения.
Напомним, что ранее две камеры появились на Красном проспекте, на перекрестках с улицами Гоголя и Крылова.