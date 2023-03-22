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Published Сегодня, 01:53

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Updated Сегодня, 01:55

Дважды мамы в 16 лет. В Новосибирской области 230 девушек-подростков родили ребенка

22 марта 2023, 01:53
Фото: 1MI
Отцов-юношей гораздо меньше

13 девушек-подростков из Новосибирской области родили второго ребенка в 2022 году

Молодые мамы младше 18 лет родили второго ребенка в 2022 году, соответствующую статистику опубликовал ЗАГС Новосибирской области.

Судя по статистике, всего за прошлый год мамами стали 230 девушек-подростков. Самой младшей роженице было 13 лет. Второго ребенка успели родить 13 сибирячек до своего совершеннолетия.

В возрасте от 13 до 18 лет первого ребенка родили 218 девушек, а в возрасте 16-17 лет на свет у мамочек появился второй малыш.

А вот отцов-подростков было значительно меньше, пишет НГС. В прошлом году папами стали 17 парней в возрасте 16 и 17 лет. Также читайте о королевской двойне, которая родилась в 2023 году. 

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#Эмилия Губарева#Загс#Дети#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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