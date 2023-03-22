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Published Сегодня, 01:53
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Судя по статистике, всего за прошлый год мамами стали 230 девушек-подростков. Самой младшей роженице было 13 лет. Второго ребенка успели родить 13 сибирячек до своего совершеннолетия.
В возрасте от 13 до 18 лет первого ребенка родили 218 девушек, а в возрасте 16-17 лет на свет у мамочек появился второй малыш.
А вот отцов-подростков было значительно меньше, пишет НГС. В прошлом году папами стали 17 парней в возрасте 16 и 17 лет. Также читайте о королевской двойне, которая родилась в 2023 году.