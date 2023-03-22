Новосибирский Пигмалион хочет деньги за статую снежной Венеры

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
«Во дворах на Объединения неизвестный скульптор радует местных жителей снежной бабой и готов принять донаты за творчество», - указано в соответствующем посте.
Новосибирцы уже оценили возможность приобщиться к прекрасному. «Наконец-то у нас есть официальный памятник Анжеле», - пошутил Иван Петров. «А вот деталей мало», - добавил Александр Симоненко. «Интересно, а ему уже заплатили?», - поинтересовалась Ольга Николаевна. Впрочем, нашлись среди комментаторов и ханжи. «Кошмар! Там же дети рядом ходят. Немедленно растопить!», - написала Полина Щербакова.
Утверждается, что снежный арт-объект появился вчера. Получил ли автор деньги за свое творчество, пока неизвестно.
Напомним, что в феврале в Новосибирске прошел фестиваль по строительству иглу «Город эскимосов». Дома северных жителей расположили на льду городского водохранилища.