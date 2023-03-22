Новосибирский Пигмалион хочет деньги за статую снежной Венеры

Новосибирцы уже оценили возможность приобщиться к прекрасному. «Наконец-то у нас есть официальный памятник Анжеле», - пошутил Иван Петров. «А вот деталей мало», - добавил Александр Симоненко. «Интересно, а ему уже заплатили?», - поинтересовалась Ольга Николаевна. Впрочем, нашлись среди комментаторов и ханжи. «Кошмар! Там же дети рядом ходят. Немедленно растопить!», - написала Полина Щербакова.