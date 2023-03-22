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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Новосибирский Пигмалион хочет деньги за статую снежной Венеры

22 марта 2023, 10:02
Фото: ВК / АСТ-54
Автор снежной бабы хочет денег за творчество
В одном из дворов Новосибирска появилась изваянная из снега скульптура обнаженной женщины. Неизвестный автор не прочь получить материальное признание за свои труды. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте».
«Во дворах на Объединения неизвестный скульптор радует местных жителей снежной бабой и готов принять донаты за творчество», - указано в соответствующем посте.

Новосибирцы уже оценили возможность приобщиться к прекрасному. «Наконец-то у нас есть официальный памятник Анжеле», - пошутил Иван Петров. «А вот деталей мало», - добавил Александр Симоненко. «Интересно, а ему уже заплатили?», - поинтересовалась Ольга Николаевна. Впрочем, нашлись среди комментаторов и ханжи. «Кошмар! Там же дети рядом ходят. Немедленно растопить!», - написала Полина Щербакова.

Утверждается, что снежный арт-объект появился вчера. Получил ли автор деньги за свое творчество, пока неизвестно.

Напомним, что в феврале в Новосибирске прошел фестиваль по строительству иглу «Город эскимосов». Дома северных жителей расположили на льду городского водохранилища.

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#Александр Ляхов#Город#Скульптура#Творчество#Соцсети#Новосибирск
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