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В зоне СВО погиб житель Тогучинского района Роман Шунков

22 марта 2023, 15:44
Фото: Официальная страница «Тогучинского Вестника» «ВКонтакте»
В зоне СВО погиб уроженец Тогучинского района
На Донбассе в ходе в ходе выполнения боевых задач погиб житель Тогучинского района Роман Шунков. Об этом сообщает газета «Тогучинский вестник».
«С огромным прискорбием сообщаем о том, что в ходе проведения специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб наш земляк Роман Викторович Шунков», - указано в официальном паблике издания.

Уроженец Тогучинского района погиб второго марта в районе Артемовска Донецкой народной республики. Подробности гибели бойца не сообщаются.

Роман Шунков родился 2 декабря 1998 года в Тогучине после окончания девяти классов Владимирской средней школы юноша окончил Тогучинский политехнический колледж, затем трудился в в колхозе имени XX съезда КПСС.

Напомним, что в Искитиме открыли памятную доску в честь погибшего в зоне СВО местного жителя Романа Буркова. Мужчина награжден Орденом Мужества посмертно.

В Искитиме открыли памятную доску погибшему на СВО Захару Буркову
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#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Спецоперация#Новосибирская область#Александр Ляхов
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