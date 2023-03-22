В зоне СВО погиб житель Тогучинского района Роман Шунков

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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«С огромным прискорбием сообщаем о том, что в ходе проведения специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб наш земляк Роман Викторович Шунков», - указано в официальном паблике издания.
Уроженец Тогучинского района погиб второго марта в районе Артемовска Донецкой народной республики. Подробности гибели бойца не сообщаются.
Роман Шунков родился 2 декабря 1998 года в Тогучине после окончания девяти классов Владимирской средней школы юноша окончил Тогучинский политехнический колледж, затем трудился в в колхозе имени XX съезда КПСС.
Напомним, что в Искитиме открыли памятную доску в честь погибшего в зоне СВО местного жителя Романа Буркова. Мужчина награжден Орденом Мужества посмертно.