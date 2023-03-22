Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
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Updated Сегодня, 01:27
Захар Бурков родился в 1979 году. Он окончил НВВКУ и служил в МВД. С 2016 года военнослужащий заключил контракт на пребывание в мобилизационном резерве, а в 2018 году получил медаль от Минобороны «За укрепление боевого содружества».
Мужчина отправился в зону СВО. Погиб он 6 февраля 2023 года. За воинскую доблесть его посмертно наградили Орденом Мужества.
На фасаде школы № 10 в Искитиме открыли мемориальную доску в честь командира роты мобилизационного резерва Захара Буркова.
Также ранее мы публиковали фото могил погибших на СВО военных.