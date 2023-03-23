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Фанаты Басты не попали на концерт в Новосибирске из-за пробок

23 марта 2023, 01:41
Фото: 1MI
Зрители опоздали на концерт
Поклонники артиста Василия Вакуленко (Баста) не попали на концерт знаменитости из-за пробок в Новосибирске, а гневные комментарии в шуточной форме горожане оставляли в сервисе 2GIS.

Выступление рэпера Басты прошло в МВК «Новосибирск Экспоцентр» 22 марта в 19:00. За час до начала концерта на Димитровском мосту образовалась пробка. Десятки новосибирцев застряли в дорожном заторе. Они оставляли разгневанные комментарии.

 «Что же делать, Баста?»;
«Уступите дорогу, опаздываем на Басту!»;
«Стоим 40 минут на концерт»;

Другие же поклонники творчества Вакуленко пытались поднять всем настроение:

«Моя игра! Моя игра! Она мне принадлежит и таким же как и я!»;
«Едем на Басту. Слушаем для прогрева, присоединяйтесь!»;

В беседу вступили и другие автомобилисты. Они оказались недовольными фанатами, едущими на концерт, так как якобы из-за них и возникла эта пробка.

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