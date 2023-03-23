Меркурий, Венера и Марс выстроятся в небе над Новосибирском с 28 марта 2023

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
С 28 по 31 марта сибиряки увидят парад планет в небе над Новосибирском. В одну линию с Луной выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Уран, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию с Луной.
Посмотреть на планеты можно на участке неба в 73 градуса – в направлении запада и юго-запада. Наилучший обзор – сразу после захода Солнца.
Астрономическое явление будет видно не только в Новосибирске, но и в других городах. Напомним, что в Новосибирске началась астрономическая весна - теперь день будет увеличиваться, а ночь – уменьшаться по продолжительности.