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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Меркурий, Венера и Марс выстроятся в небе над Новосибирском с 28 марта 2023

23 марта 2023, 09:07
Фото: 1MI
Несколько дней жители Новосибирска смогут наблюдать за астрономическим явлением

В небе над Новосибирском сибиряки увидят парад планет с 28 марта

На следующей неделе новосибирцы смогут наблюдать за астрономическим явлением – парад планет, об этом сообщается на сайте обсерватории Университета Решетнева в Красноярске.

С 28 по 31 марта сибиряки увидят парад планет в небе над Новосибирском. В одну линию с Луной выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Уран, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию с Луной.

Посмотреть на планеты можно на участке неба в 73 градуса – в направлении запада и юго-запада. Наилучший обзор – сразу после захода Солнца.

Астрономическое явление будет видно не только в Новосибирске, но и в других городах. Напомним, что в Новосибирске началась астрономическая весна - теперь день будет увеличиваться, а ночь – уменьшаться по продолжительности. 

Названо точное время начала весеннего равноденствия-2023 в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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