В Новосибирске в пять раз подорожало строительство новой развязки на Матвеевке

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Проектная документация на строительство развязки в Первомайском районе была разработана более 10 лет назад. Изначально бюджет строительства составлял 2 млрд рублей, но по данным на 2023 год – он увеличился до 10 млрд рублей, пишет НГС.
Строительство было намечено на 2023 год, однако таких денег в бюджете пока нет – в областном центре до 2027 года средства на работы не заложены.
В настоящий момент документацию на строительство развязки рассматривает Главгосэкспертиза. По проекту строительство займет 3,5 года. Также читайте, что сотворят с Первомайским сквером в ходе реконструкции.