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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

В Новосибирске в пять раз подорожало строительство новой развязки на Матвеевке

24 марта 2023, 03:23
Фото: 1MI
Проект строительства готов с 2022 года
С 2-х до 10 млрд рублей выросла стоимость строительства двухуровневой развязки у станции Матвеевка в Новосибирске, об этом сообщают в мэрии.

Проектная документация на строительство развязки в Первомайском районе была разработана более 10 лет назад. Изначально бюджет строительства составлял 2 млрд рублей, но по данным на 2023 год – он увеличился до 10 млрд рублей, пишет НГС.

Строительство было намечено на 2023 год, однако таких денег в бюджете пока нет – в областном центре до 2027 года средства на работы не заложены.

В настоящий момент документацию на строительство развязки рассматривает Главгосэкспертиза. По проекту строительство займет 3,5 года. Также читайте, что сотворят с Первомайским сквером в ходе реконструкции. 

Что сотворят в Первомайском сквере в ходе реконструкции летом 2023
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#Эмилия Губарева#Строительство#Общество#Город#Новосибирск
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