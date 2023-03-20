Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
«В год 130-летия Первомайский сквер ожидает существенное преобразование: мы готовим реконструкцию сквера, которая коснется всей его инфраструктуры», - написала Терешкова в телеграм-аккаунте.
Два года назад для территории зоны отдыха был разработан дизайн-проект, согласно которому основные маршруты для прогулок будут сохранены, но будет восстановлен первоначальный замысел сквера. По задумке дизайнеров в сквере установят новые скамейки и урны, оборудуют освещение – в том числе, с ландшафтной посветкой -и ограждения и восстановят зеленый периметр. Кроме того, в рамках реконструкции будут благоустроены тротуары по улицам Максима Горького, Советской и Красному проспекту. Заказчик – «Горзеленхоз» - до конца марта запустит аукцион по отбору генерального подрядчика на проведение благоустроительных работ.
Стоит отметить, что по задумке руководства Новосибирской области обновление Первомайского сквера станет продолжением проекта по переезду драматического театра Афанасьева в новое здание. Данная тема стала одной из основных на оперативном совещании во главе с губернатором Андреем Травниковым.
Напомним, что администрация Новосибирска уже неоднократно пыталась снести незаконное кафе на территории Первомайского сквера. Соответствующий иск уже подан в арбитраж.