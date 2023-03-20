Два года назад для территории зоны отдыха был разработан дизайн-проект, согласно которому основные маршруты для прогулок будут сохранены, но будет восстановлен первоначальный замысел сквера. По задумке дизайнеров в сквере установят новые скамейки и урны, оборудуют освещение – в том числе, с ландшафтной посветкой -и ограждения и восстановят зеленый периметр. Кроме того, в рамках реконструкции будут благоустроены тротуары по улицам Максима Горького, Советской и Красному проспекту. Заказчик – «Горзеленхоз» - до конца марта запустит аукцион по отбору генерального подрядчика на проведение благоустроительных работ.