Премьер-министр Мишустин заявил о колоссальных затратах на СКИФ в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Во время отчета перед депутатами премьер-министр отметил, что в Кремле очень ждут скорейшего запуска проекта Академгородка в Новосибирске. Однако Михаил Мишустин также заявил о необходимости инвентаризации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и отметил, что продукция наукоградов должна быть высокотехнологичной. В связи с этим в ближайшее время новосибирских ученых могут ожидать проверки.
Строительные работы по созданию уникального источника фотонов начались в наукограде Кольцово под Новосибирском в 2021 году. Благодаря синхротрону «СКИФ» ученые смогут изучать материю на атомарном уровне и получать новые знания в области биологии, медицины, химии и других наук. Создание установки с первой станцией планируется к концу нынешнего года, запуск остальных – в 2024.
Напомним, что в Новосибирской области разработали уникальных дронов-камикадзе. Они смогут поражать бронетехнику в зоне СВО.