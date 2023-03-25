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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:58

Премьер-министр Мишустин заявил о колоссальных затратах на СКИФ в Новосибирске

25 марта 2023, 12:55
Фото: kremlin.ru
Михаил Мишустин заявил о проверке Академгородка
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о колоссальных расходах федерального бюджета на программу «Академгородок 2.0» в Новосибирске. В частности, затраты на запуск Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) составили 40 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Госдуме.

Во время отчета перед депутатами премьер-министр отметил, что в Кремле очень ждут скорейшего запуска проекта Академгородка в Новосибирске. Однако Михаил Мишустин также заявил о необходимости инвентаризации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и отметил, что продукция наукоградов должна быть высокотехнологичной.  В связи с этим в ближайшее время новосибирских ученых могут ожидать проверки.

Строительные работы по созданию уникального источника фотонов начались в наукограде Кольцово под Новосибирском в 2021 году. Благодаря  синхротрону «СКИФ» ученые смогут изучать материю на атомарном уровне и получать новые знания в области биологии, медицины, химии и других наук. Создание установки с первой станцией планируется к концу нынешнего года, запуск остальных – в 2024.

Напомним, что в Новосибирской области разработали уникальных дронов-камикадзе. Они смогут поражать бронетехнику в зоне СВО.

#Александр Ляхов#Новосибирск#Наука#Михаил Мишустин#Госдума#Ученые#Академгородок 2.0
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