Премьер-министр Мишустин заявил о колоссальных затратах на СКИФ в Новосибирске

Во время отчета перед депутатами премьер-министр отметил, что в Кремле очень ждут скорейшего запуска проекта Академгородка в Новосибирске. Однако Михаил Мишустин также заявил о необходимости инвентаризации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и отметил, что продукция наукоградов должна быть высокотехнологичной. В связи с этим в ближайшее время новосибирских ученых могут ожидать проверки.