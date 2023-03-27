При этом в каждом цикле участвует одна яйцеклетка и, в случае отсутствия беременности, она попросту покинет женский организм. Если в следующем цикле партнер сменился, он добавит в процесс свои уникальные сперматозоиды. Появление лишних хромосом свидетельствует об отклонениях и рождении малыша с генетическими уродствами и различными заболеваниями – в частности, синдромом Дауна. Поэтому телегония, с точки зрения ученых, невозможна в принципе.