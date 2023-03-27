Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 07:23
«В вопросе о телегонии идет речь о передаче признаков первого полового партнера женщины детям от последующих связей. Однако этому факту нет научного обоснования», - цитирует издание научного сотрудника Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Наталью Кох.
Согласно генетике, в формировании участвуют по 23 родительских хромосомы. В случае, если женщина вступала в половую связь с другим партнером и взаимодействовала с его сперматозоидами, то со временем этот генетический материал полностью разрушится и не подействует на создание эмбриона.
При этом в каждом цикле участвует одна яйцеклетка и, в случае отсутствия беременности, она попросту покинет женский организм. Если в следующем цикле партнер сменился, он добавит в процесс свои уникальные сперматозоиды. Появление лишних хромосом свидетельствует об отклонениях и рождении малыша с генетическими уродствами и различными заболеваниями – в частности, синдромом Дауна. Поэтому телегония, с точки зрения ученых, невозможна в принципе.
Сторонники телегонии любят ссылаться на эксперимент с кобылой лорда Мортона, описанный основателем эволюционного учения Чарльзом Дарвином со слов британского аристократа. Согласно нему, лошадь, спаренная с самцом зебры, впоследствии родила некое зеброподобное существо. Однако сам Дарвин считал этот случай проявлением архаичного признака, свойственного общему предку семейства лошадиных, а ученые доказали, что имело место разовое проявление рецессивных(скрытых) генов.
Впоследствии генетики провели повторный эксперимент и зеброподобные жеребята рождались крайне редко. Проявление рецессивных мутаций свойственно и человеку, поэтому генетики резко выступают против инцеста.
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