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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Гены первого полового партнера женщины не влияют на детей от мужа: ученые опровергли

27 марта 2023, 06:55
Фото: 1MI
Ученые назвали телегонию мифом
Многие новосибирцы слышали утверждения о важности сохранять девственность до брака по причине телегонии. Согласно этой теории, у женщины сохраняется генетическая информация о первом половом партнере, способная отразиться на будущем потомстве. Однако ученые опровергли утверждение «Науке в Сибири»
«В вопросе о телегонии идет речь о передаче признаков первого полового партнера женщины детям от последующих связей. Однако этому факту нет научного обоснования», - цитирует издание научного сотрудника Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Наталью Кох.

Согласно генетике, в формировании участвуют по 23 родительских хромосомы. В случае, если женщина вступала в половую связь с другим партнером и взаимодействовала с его сперматозоидами, то со временем этот генетический материал полностью разрушится и не подействует на создание эмбриона.

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При этом в каждом цикле участвует одна яйцеклетка и, в случае отсутствия беременности, она попросту покинет женский организм. Если в следующем цикле партнер сменился, он добавит в процесс свои уникальные сперматозоиды. Появление лишних хромосом свидетельствует об отклонениях и рождении малыша с генетическими уродствами и различными заболеваниями – в частности, синдромом Дауна. Поэтому телегония, с точки зрения ученых, невозможна в принципе.

Сторонники телегонии любят ссылаться на эксперимент с кобылой лорда Мортона, описанный основателем эволюционного учения Чарльзом Дарвином со слов британского аристократа. Согласно нему, лошадь, спаренная с самцом зебры, впоследствии родила некое зеброподобное существо. Однако сам Дарвин считал этот случай проявлением архаичного признака, свойственного общему предку семейства лошадиных, а ученые доказали, что имело место разовое проявление рецессивных(скрытых) генов.

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Впоследствии генетики провели повторный эксперимент и зеброподобные жеребята рождались крайне редко. Проявление рецессивных мутаций свойственно и человеку, поэтому генетики резко выступают против инцеста.

Напомним, что количество популярной у населения Виагры сокращается в российских аптеках. Однако для страждущих уже нашли аналогичные лекарства.

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#Александр Ляхов#Новосибирск#Наука#Ученые#Секс#Дети
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