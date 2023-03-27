Таиланд одобрил экстрадицию россиян: вернут ли релокантов на родину?

Как сообщают «Новые Известия», за январь нынешнего года королевство Таиланд приняло более 200 тысяч россиян, что больше прежних показателей в 8,5 раз. В частности, в январе 2021 года Таиланд тем или иным образом посетили 23 760 русских, а по итогам первых десяти месяцев 2022 года в страну приехало 147 тысяч человек. Многие приехали в теплую восточную страну с целью пережить частичную мобилизацию или же остаться на долгое время пока идет специальная военная операция на Украине.