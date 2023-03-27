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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Таиланд одобрил экстрадицию россиян: вернут ли релокантов на родину?

27 марта 2023, 13:01
Фото: atas.info
Таиланд по-прежнему популярен у россиян
Таиланд подписал с Российской Федерацией соглашение об экстрадиции. Королевство по-прежнему остается одной из самых популярных стран для туризма и проживания среди россиян. Число эмигрировавших в Бангкок резко увеличилось после начала специальной военной операции.

Как сообщают «Новые Известия», за январь нынешнего года королевство Таиланд приняло более 200 тысяч россиян, что больше прежних показателей в 8,5 раз. В частности, в январе 2021 года Таиланд тем или иным образом посетили 23 760 русских, а по итогам первых десяти месяцев 2022 года в страну приехало 147 тысяч человек. Многие приехали в теплую восточную страну с целью пережить частичную мобилизацию или же остаться на долгое время пока идет специальная военная операция на Украине.

До тайско-российского соглашения об экстрадиции обратно на родину в феврале нынешнего года доставили Игоря Гущина, подозреваемого в заказном убийстве в 2017 году. Также депортации в Россию ожидает хакер Дмитрий Украинский, одновременно подозреваемый в хищениях с банковских карт граждан США 28,5 миллиона рублей (таким образом, россиянину одобрили экстрадицию в два государства сразу. Куда именно доставят Украинского в первую очередь, пока неизвестно).

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После начала спецоперации многие западные страны фактически приостановили экстрадицию беглых преступников в Россию. В частности, МИД Германии отказал в выдаче жителя Краснодарского края Михаила Голикова и югорчанина Аднана Нагаева, уже осужденных российским правосудием за убийство, вымогательство, кражу и сбыт героина. Аналогичным образом политическим преследованием было названо требование о депортации украинца и основателя Польского театра в Москве Евгения Лавренчука, подозреваемого в мошенничестве. Всего до конца 2022 года Генеральная прокуратура Российской Федерации получила 56 отказов от   экстрадиции от властей Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Польши, Чехии и других стран.  Формулировкой многих отказов стало «изменение обстоятельств» после начала СВО.

Тем не менее, ситуация медленно меняется. В сентябре прошлого года чешские власти экстрадировали в Россию новосибирца Юрия Мотри, подозреваемого в наркоторговле. Позже российское правосудие получило от Румынии гражданина Азербайджана Гисмата Алиева, подозреваемого в изнасиловании. По итогам года в страну вернули 166 преступников, что больше итогов 2021 года со 153 экстрадированными.

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Стоит отметить, что большинство арестов происходит по линии Интерпола. Тем не менее, недавно в Россию из США вернули беженца, попросившего политического убежища на период частичной мобилизации. Будут ли аналогичные прецеденты в Таиланде, пока неизвестно.

Если вы не уголовник, не совершали тяжких преступлений, то вряд ли окажетесь в базах Интерпола. А уклонистов от службы в армии отправлять на родину принудительно могут разве что из очень лояльных к России стран, считают эксперты «Новых Известий».

Напомним, что Россия и страны Центральной Азии продолжают сотрудничество в условиях санкций. В частности, активно происходит обмен студентами.

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#Россия#Частичная мобилизация в России#Спецоперация#Эмиграция#Частичная мобилизация#Туризм#Отдых#Александр Ляхов
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