«Россия лидирует в сфере академического обмена — сильные технические ВУЗы в России по-прежнему привлекают студентов из Казахстана. Если оценивать, в какие страны едут на учебу студенты из Казахстана, выбирая обучение за рубежом, то Россия на первом месте, на втором месте Китай» — ответил на вопрос из зала об академическом обмене между странами Ильяс Бактыгалиев.