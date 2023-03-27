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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

В условиях санкций Россия и страны Центральной Азии продолжают сотрудничество

27 марта 2023, 09:56
Фото: evening_tao / freepik.com
В НГУЭиУ прошел второй круглый стол из серии международных круглых столов «Факторы международного сотрудничества в Центральной Азии. Индекс Большой игры». Специалисты по Центрально-Азиатскому региону обсудили взаимодействие между странами и с Россией в политической сфере.

Адаптация стран Центральной Азии к санкциям против России 

Взаимодействие стран Центральной Азии и России продолжается, несмотря на санкции. Например, в Концепции внешней политики Таджикистана среди 56 стран, с которыми сотрудничает Таджикистан, Россия стоит на первом месте. Следом идут страны Центральной Азии — Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан. Аналогичная политика и у остальных стран Центральной Азии, для которых Россия является важным партнером в политике и экономике.

«Если оценить количество телефонных переговоров руководства страны с лидерами других стран, Россия будет на первом месте» — отметил Бактыгалиев Ильяс, исследователь Общественного фонда «Международный институт социологии и политики» из Алматы.

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Сильные технические ВУЗы привлекают студентов в Россию

«Россия лидирует в сфере академического обмена — сильные технические ВУЗы в России по-прежнему привлекают студентов из Казахстана. Если оценивать, в какие страны едут на учебу студенты из Казахстана, выбирая обучение за рубежом, то Россия на первом месте, на втором месте Китай» — ответил на вопрос из зала об академическом обмене между странами Ильяс Бактыгалиев.

Размышляя на эту же тему, независимый эксперт из Бишкека Алибек Мукамбаев, сравнил количество мест на обучение, которые выделяет Россия для студентов их Киргизской Республики - около 500 мест в год с количеством мест, выделяемых США и Великобританией - 15-20 мест в год.

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Новые окна возможностей в результате санкций

Страны Центральной Азии стараются по максимуму использовать новые возможности, которые возникли в связи с санкциями. Необходимость преодолеть ограничения на валютные и финансовые операции открыла возможность для стран региона стать финансовым и технологическим хабом, через который будет идти поставка технологий, будут проводиться валютные транзакции.

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Практически все эксперты круглого стола отметили, что в России находятся крупнейшие диаспоры стран Центральной Азии, поэтому экономики наших стран неразрывно связаны. Суммы переводов из России для многих стран занимают значительную часть ВВП. Лидеры стран Центральной Азии понимают, что для сохранения социальной стабильности необходимо поддерживать взаимодействие с РФ, это повышает важность взаимодействия в политике между странами.

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25 марта стало известно, что Евросоюз планирует ввести ограничения против стран, которые якобы помогают России обходить санкции. В ближайшее время страны Центральной Азии будут балансировать, стараясь, с одной стороны, сохранить по максимуму взаимодействие с Россией, с другой стороны, придерживаясь нейтральной линии, не попасть под санкции.

#Ольга Храмушкина#Круглый стол#Общество#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Доклад
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