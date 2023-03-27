В Новосибирске из горящей квартиры вытащили мужчину – он получил ожоги и отравление

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Published Сегодня, 04:46
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Инцидент произошел в пятницу, 24 марта – в тот день загорелась одна из квартир дома на улице Новогодняя. Пожар произошёл около 23:00 на втором этаже.
Из подъезда самостоятельно эвакуировались 6 жильцов, еще трех человек эвакуировали по лестнице. В задымленной квартире оставался мужчина. Его вытащили и госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него ожоги и отравление угарным газом.
По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожности при курении. На происшествие реагировали 25 человек и 8 единиц техники.