В Новосибирске из горящей квартиры вытащили мужчину – он получил ожоги и отравление

Из подъезда самостоятельно эвакуировались 6 жильцов, еще трех человек эвакуировали по лестнице. В задымленной квартире оставался мужчина. Его вытащили и госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него ожоги и отравление угарным газом.