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Published Сегодня, 04:46

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Updated Сегодня, 04:49

В Новосибирске из горящей квартиры вытащили мужчину – он получил ожоги и отравление

27 марта 2023, 04:46
Фото: 1MI
Мужчина пострадал при пожаре

В Новосибирске из горящей квартиры на Новогодней вытащили мужчину – он в больнице

В Кировском районе Новосибирска произошел пожар в пятиэтажном доме. Из огня спасли мужчину, подробности сообщают в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в пятницу, 24 марта – в тот день загорелась одна из квартир дома на улице Новогодняя. Пожар произошёл около 23:00 на втором этаже.

Из подъезда самостоятельно эвакуировались 6 жильцов, еще трех человек эвакуировали по лестнице. В задымленной квартире оставался мужчина. Его вытащили и госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него ожоги и отравление угарным газом.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожности при курении. На происшествие реагировали 25 человек и 8 единиц техники.

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#Пожар#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева
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