Еще в одном районе Новосибирской области ввели карантин по бешенству

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
«Установить с 31.03.2023 по 29.05.2023 на территории деревни Красный
Кут Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области
ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству», - указано в распоряжении.
Опасное заболевание могло возникнуть среди крупного рогатого скота. В связи с этим на период действия карантина запрещается убой животных, продажа их мяса на сельскохозяйственных ярмарках, а также снятие шкур с трупом. Кроме того, в деревню запрещен въезд и выезд посторонних, кроме специалистов Государственной ветеринарной службы. Фермерам воспрещается лечить заболевших животных, а также завозить в деревню потенциально восприимчивых к бешенству коров.
Стоит отметить, что с начала марта очаги бешенства практически опоясывают Новосибирскую область. Первый очаг заболевания был выявлен в селе Сарабалык Здвинского района, затем на карантин закрыли село Суздалак Доволенского района из-за агрессивной енотовидной собаки. Также бешенство выявили в Чистоозерном, Красноозерском и Чулымском районах.
Недавно стало известно, в каких районах Новосибирска больше всего отлавливали бродячих собак. Лидером был признан Ленинский район