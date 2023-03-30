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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Еще в одном районе Новосибирской области ввели карантин по бешенству

30 марта 2023, 06:27
Фото: 1MI
Бешенство выявили у коров
В Купинском районе Новосибирской области объявлен карантин из-за выявленного очага бешенства. Соответствующее распоряжение подписали в региональном правительстве.
«Установить с 31.03.2023 по 29.05.2023 на территории деревни Красный
Кут Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области
ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству», - указано в распоряжении.

Опасное заболевание могло возникнуть среди крупного рогатого скота. В связи с этим на период действия карантина запрещается убой животных, продажа их мяса на сельскохозяйственных ярмарках, а также снятие шкур с трупом. Кроме того, в деревню запрещен въезд и выезд посторонних, кроме специалистов Государственной ветеринарной службы. Фермерам воспрещается лечить заболевших животных, а также завозить в деревню потенциально восприимчивых к бешенству коров.

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Стоит отметить, что с начала марта очаги бешенства практически опоясывают Новосибирскую область. Первый очаг заболевания был выявлен в селе Сарабалык Здвинского района, затем на карантин закрыли село Суздалак Доволенского района из-за агрессивной енотовидной собаки. Также бешенство выявили в Чистоозерном, Красноозерском и Чулымском районах.

Недавно стало известно, в каких районах Новосибирска больше всего отлавливали бродячих собак. Лидером был признан Ленинский район

#Новосибирская область#Происшествия#Животные#Карантин#Бешенство
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