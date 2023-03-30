Еще в одном районе Новосибирской области ввели карантин по бешенству

Опасное заболевание могло возникнуть среди крупного рогатого скота. В связи с этим на период действия карантина запрещается убой животных, продажа их мяса на сельскохозяйственных ярмарках, а также снятие шкур с трупом. Кроме того, в деревню запрещен въезд и выезд посторонних, кроме специалистов Государственной ветеринарной службы. Фермерам воспрещается лечить заболевших животных, а также завозить в деревню потенциально восприимчивых к бешенству коров.