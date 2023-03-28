Названы районы Новосибирска, где больше всего отлавливали бродячих собак

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Всего было отловлено 665 бездомных животных — такая статистика за 2022 год. Больше всего безнадзорных собак отловили в Ленинском (146), Кировском (116) Октябрьском (103) районах.
Меньше 100 четвероногих отловили в Калининском (79), Дзержинском (78), Первомайском (64) и Советском (50) районах. А вот в Центральном и Заельцовском отловили всего 12 собак, а в Железнодорожном районе еще меньше — всего 5.
По итогам начала 2023 года было отловлено 196 животных, пишет «РБК Новосибирск». Причем большинство из них обитали в Ленинском (49) и Октябрьском (42) районах.
Напомним, что ранее в одном из сел ввели карантин из-за того, что на человека набросилась бешеная енотовидная собака.