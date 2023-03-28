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Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Названы районы Новосибирска, где больше всего отлавливали бродячих собак

28 марта 2023, 02:30
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
Ленинский район является лидером по отлову не первый год

Ленинский район Новосибирска стал лидером по отлову бродячих собак

Какие районы стали лидерами по отлову бродячих собак в Новосибирске, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Всего было отловлено 665 бездомных животных — такая статистика за 2022 год. Больше всего безнадзорных собак отловили в Ленинском (146), Кировском (116) Октябрьском (103) районах.

Меньше 100 четвероногих отловили в Калининском (79), Дзержинском (78), Первомайском (64) и Советском (50) районах. А вот в Центральном и Заельцовском отловили всего 12 собак, а в Железнодорожном районе еще меньше — всего 5.

По итогам начала 2023 года было отловлено 196 животных, пишет «РБК Новосибирск». Причем большинство из них обитали в Ленинском (49) и Октябрьском (42) районах.

Напомним, что ранее в одном из сел ввели карантин из-за того, что на человека набросилась бешеная енотовидная собака.

Бешеная енотовидная собака покусала человека под Новосибирском – введен карантин
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#Эмилия Губарева#Животные#Стая собак#Собака#Бродячие собаки#Общество#Город#Новосибирск
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