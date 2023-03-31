Не пропустившим «Скорую» новосибирским водителем займется следствие

Информация об инциденте появилась в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что 29 марта кроссовер Infiniti FX35 мешал проезду «скорой», которая спешила к месту аварии на Гусинобродском шоссе с включенной сиреной. Из-за позднего прибытия медиков и полученных травм пострадавшие в ДТП дети оказались в коме.