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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Не пропустившим «Скорую» новосибирским водителем займется следствие

31 марта 2023, 13:50
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Водителем, не пропустивших медиков, заинтересовались следователи

В Новосибирске организуют проверку из-за помех движению «скорой»

В Новосибирске проведут проверку инцидента на Гусинобродском шоссе. Водителем, который не пропускал машину скорой медицинской помощи, займутся следственные органы. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

«Следственным управлением Следственного комитета России по Новосибирской области инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о воспрепятствовании проезду машине «скорой помощи», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Информация об инциденте появилась в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что 29 марта кроссовер  Infiniti FX35 мешал проезду «скорой», которая спешила к месту аварии на Гусинобродском шоссе с включенной сиреной. Из-за позднего прибытия медиков  и полученных травм пострадавшие в ДТП дети оказались в коме.

Водителем уже заинтересовались в ГИБДД. Сейчас новосибирца уже ищут сотрудники ДПС для привлечения его к уголовной ответственности.

Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о ДТП в центре Новосибирска. По предварительным данным, автомобиль столкнулся с трамваем.

В центре Новосибирска автомобиль столкнулся с трамваем
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#Новосибирск#Происшествия#Следственный комитет#Скорая#Скорая помощь#Машины скорой медицинской помощи#ДТП#Дети#Кома#Розыск#Видео
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