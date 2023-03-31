Не пропустившим «Скорую» новосибирским водителем займется следствие

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
«Следственным управлением Следственного комитета России по Новосибирской области инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о воспрепятствовании проезду машине «скорой помощи», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Информация об инциденте появилась в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что 29 марта кроссовер Infiniti FX35 мешал проезду «скорой», которая спешила к месту аварии на Гусинобродском шоссе с включенной сиреной. Из-за позднего прибытия медиков и полученных травм пострадавшие в ДТП дети оказались в коме.
Водителем уже заинтересовались в ГИБДД. Сейчас новосибирца уже ищут сотрудники ДПС для привлечения его к уголовной ответственности.
Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось о ДТП в центре Новосибирска. По предварительным данным, автомобиль столкнулся с трамваем.