Это знак: в самое высокое здание США ударила молния

Во время грозы 1 апреля в здание Всемирного ТЦ в Нью-Йорке ударила молния. Примечательно, но торговый центр самый высокий не только в мегаполисе, но и во всем Западном полушарии.

Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на портал BNO News, все произошло 1 апреля в Нью-Йорке. Молния ударила во Всемирный торговый центр. Самое высокое здание имеет высоту в 541 м. В рейтинге небоскребов оно занимает 7-ю строчку. Самое интересное, что в период с 1015 по 2020 молния попадала в этот торговый центр 189 раз. Как передают «РИА Новости», накануне вечером на Нью-йорк надвигались сильные грозы и ветер, град, была угроза торнадо. Напомним, что в Новосибирске в прошлом году молния ударила прямо по жилому дому. К счастью, пострадавших не оказалось, однако жильцы знатно испугались. Настоящий взрыв: молния ударила в многоэтажку на Забалуева в Новосибирске Узнать подробнее