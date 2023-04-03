Это знак: в самое высокое здание США ударила молния

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на портал BNO News, все произошло 1 апреля в Нью-Йорке. Молния ударила во Всемирный торговый центр. Самое высокое здание имеет высоту в 541 м. В рейтинге небоскребов оно занимает 7-ю строчку.
Самое интересное, что в период с 1015 по 2020 молния попадала в этот торговый центр 189 раз. Как передают «РИА Новости», накануне вечером на Нью-йорк надвигались сильные грозы и ветер, град, была угроза торнадо.
Напомним, что в Новосибирске в прошлом году молния ударила прямо по жилому дому. К счастью, пострадавших не оказалось, однако жильцы знатно испугались.