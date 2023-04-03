Под окнами многоэтажки в Новосибирске нашли труп молодого человека

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
«Сегодня ночью […] было обнаружено тело человека, который предположительно выпал из квартиры на одном из верхних этажей», - указано в соответствующем посте.
Сообщается, что на месте происшествия работали сотрудники полиции. На данный момент ни в ГУ МВД по Новосибирской области, ни в управлении Следственном комитета по региону не комментируют инцидент. Также не раскрывается и возраст погибшего.
Напомним, что в частном доме в Новосибирске при пожаре обнаружили тела троих новосибирцев. Причины их гибели устанавливаются.