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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Под окнами многоэтажки в Новосибирске нашли труп молодого человека

3 апреля 2023, 09:05
Фото: ВК / АСТ-54
Причины гибели неизвестны

В Новосибирске под окнами дома нашли труп молодого человека

В Новосибирске под окнами многоэтажного дома по улице Зыряновской, 55 обнаружено тело. По предварительным данным, неизвестный мог выпасть из окна. Не исключается и возможность суицида, однако причины смерти пока не озвучиваются. Информация появилась в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня ночью […] было обнаружено тело человека, который предположительно выпал из квартиры на одном из верхних этажей», - указано в соответствующем посте.

Сообщается, что на месте происшествия работали сотрудники полиции. На данный момент ни в ГУ МВД по Новосибирской области, ни в управлении Следственном комитета по региону не комментируют инцидент. Также не раскрывается и возраст погибшего.

Напомним, что в частном доме в Новосибирске при пожаре обнаружили тела троих новосибирцев. Причины их гибели устанавливаются.

Трое новосибирцев сгорели в частном доме: ведется следствие
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#Происшествия#Новосибирск#Гибель#Соцсети#Полиция#Следственный комитет
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