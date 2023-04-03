Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Как говорится в посте ВК-группы «АСТ-54», арендодатель сдавала квартиру молодой девушке на протяжении 8 месяцев. В последний месяц квартирантка перестала выходить на связь, отвечать на звонки и открывать дверь.
Тогда хозяйка жилья самостоятельно открыла дверь запасным ключом и была шокирована внешним видом квартиры. Повсюду валялся мусор, поломана мебель, разбито зеркало, а на полу лежали фекалии.
— Судя по всему, у арендатора психологические расстройства, ибо по всей квартире находились клочки бумаги с её именем, — рассказала владелица квартиры.
Кроме того, в одной из комнат была доска с неизвестными рисунками, а по всей квартире разбросаны бумажки с именем квартирантки. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:
«Сдают квартиры не понятно кому без договоров и документов, а потом плачут что им квартиру испортили»;
«Явные психические расстройства»;
«Не понял что с ванной, она там кислоту какую-то делала?»;
«И зеркало разбито, наверное с утра себя увидела и с испугу шандарахнула по нему»;
«Кому-то повезет и будет счастлив, с такой хозяюшкой»;
«Договор по видимому отсутствовал, как и налоги»;
«Сатану вызывала, по-любому»;
«Славу богу стены остались».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*
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