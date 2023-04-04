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В Новосибирске женщин лишают девственности лазером

4 апреля 2023, 05:00
Фото: 1MI
Женщин в Новосибирске лишают девственности лазером
Возрастные жительницы Новосибирска часто прибегают к услуге дефлорации – лишении девственности лазером. Как проходит эта процедура узнал Atas.info у директора частной клиники «1+1» Татьяны Овсянниковой.
«Девственную плеву обычно просят удалить женщины, имеющие патологии – если она толстая или эластичная. Ее рассекают скальпелем или лазером. Средний возраст клиенток 35-45 лет», - сообщила в разговоре с Atas.info доктор медицинских наук Овсянникова.

Врач отметила, что на дефлорацию соглашаются в основном дамы, которые патологически боятся боли или вида крови. Им проще лишиться девственности хирургическим способом. Некоторые, зачастую возрастные женщины, попросту стесняются своей невинности в зрелые годы.

«Процедура проходит по местным наркозом и длится около 15 минут. Для пациентки все проходит безболезненно. Используется лазер или специальный скальпель, которым фактически разрезают девственную плеву», - заключила специалист.

Средняя цена этой процедуры в Новосибирске составляет около 6 тысячи рублей.

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