В Новосибирске женщин лишают девственности лазером

Врач отметила, что на дефлорацию соглашаются в основном дамы, которые патологически боятся боли или вида крови. Им проще лишиться девственности хирургическим способом. Некоторые, зачастую возрастные женщины, попросту стесняются своей невинности в зрелые годы.