В Новосибирске женщин лишают девственности лазером

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«Девственную плеву обычно просят удалить женщины, имеющие патологии – если она толстая или эластичная. Ее рассекают скальпелем или лазером. Средний возраст клиенток 35-45 лет», - сообщила в разговоре с Atas.info доктор медицинских наук Овсянникова.
Врач отметила, что на дефлорацию соглашаются в основном дамы, которые патологически боятся боли или вида крови. Им проще лишиться девственности хирургическим способом. Некоторые, зачастую возрастные женщины, попросту стесняются своей невинности в зрелые годы.
«Процедура проходит по местным наркозом и длится около 15 минут. Для пациентки все проходит безболезненно. Используется лазер или специальный скальпель, которым фактически разрезают девственную плеву», - заключила специалист.
Средняя цена этой процедуры в Новосибирске составляет около 6 тысячи рублей.