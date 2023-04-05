Майский концерт MакSим в Новосибирске перенесен на осень: билеты действительны

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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«Выступление переносится на осень. Причиной является необходимость нахождения в рабочей форме и настойчивые просьбы поклонников. Новые даты будут объявлены дополнительно», - цитирует «НГС Новосибирск» концертного директора МакSим Павла Назарова.
Сейчас билеты на концерт МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) продаются по цене от 1200 до 5 тысяч рублей. На данный момент выкуплено около 25% мест. Все билеты являются действительными, возврата денег не планируется.
Сейчас билеты на концерт МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) продаются по цене от 1200 до 5 тысяч рублей. На данный момент выкуплено около 25% мест. Все билеты являются действительными, возврата денег не планируется.
Стоит отметить, что певица уже почувствовала себя плохо на концерте в Сочи 18 марта. Зрители заметили, что МакSим практически не попадает в ноты, ее голос охрип, а сама девушка неуверенно держится на сцене. Исполнив всего несколько композиций, музыкант положила микрофон на сцену и ушла за кулисы, куда срочно вызвали врачей.
Ухудшение здоровья МакSим может быть связано с последствиями коронавируса. Летом 2021 года Марину Абросимову экстренно доставили в реанимацию московской больницы №52, позже артистка полтора месяца находилась в коме. Врачи заявляли о поражении 75% легких и тяжелом состоянии исполнительницы.
Напомним, что, несмотря на протесты православных активистов, в Новосибирске дал концерт Филипп Киркоров. Однако фанаты испугались внешнего вида певца.