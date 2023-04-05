Майский концерт MакSим в Новосибирске перенесен на осень: билеты действительны

Стоит отметить, что певица уже почувствовала себя плохо на концерте в Сочи 18 марта. Зрители заметили, что МакSим практически не попадает в ноты, ее голос охрип, а сама девушка неуверенно держится на сцене. Исполнив всего несколько композиций, музыкант положила микрофон на сцену и ушла за кулисы, куда срочно вызвали врачей.