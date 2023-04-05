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Майский концерт MакSим в Новосибирске перенесен на осень: билеты действительны

5 апреля 2023, 06:52
Фото: Maksim Sukhanov / wikimedia.org
Певице необходимо отдохнуть

Майский концерт MакSим в Новосибирске перенесли на осень

В Новосибирске перенесли выступление певицы МакSим, запланированное на 18 мая в «Локомотив-Арене». Концерт артистки должен состояться осенью. При этом все купленные билеты являются действительными.
«Выступление переносится на осень. Причиной является необходимость нахождения в рабочей форме и настойчивые просьбы поклонников. Новые даты будут объявлены дополнительно», - цитирует «НГС Новосибирск» концертного директора МакSим Павла Назарова.

Сейчас билеты на концерт МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) продаются по цене от 1200 до 5 тысяч рублей. На данный момент выкуплено около 25% мест. Все билеты являются действительными, возврата денег не планируется.

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Сейчас билеты на концерт МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) продаются по цене от 1200 до 5 тысяч рублей. На данный момент выкуплено около 25% мест. Все билеты являются действительными, возврата денег не планируется.

Стоит отметить, что певица уже почувствовала себя плохо на концерте в Сочи 18 марта. Зрители заметили, что МакSим практически не попадает в ноты, ее голос охрип, а сама девушка неуверенно держится на сцене. Исполнив всего несколько композиций, музыкант положила микрофон на сцену и ушла за кулисы, куда срочно вызвали врачей.

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Ухудшение здоровья МакSим может быть связано с последствиями коронавируса. Летом 2021 года Марину Абросимову экстренно доставили в реанимацию московской больницы №52, позже артистка полтора месяца находилась в коме. Врачи заявляли о поражении 75% легких и тяжелом состоянии исполнительницы.

Напомним, что, несмотря на протесты православных активистов, в Новосибирске дал концерт Филипп Киркоров. Однако фанаты испугались внешнего вида певца.

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#Новосибирск#Культура#Концерт#Музыка#Выступление#Отмена концерта
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