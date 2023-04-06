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Названы самые дорогие направления авиаперелетов за март 2023 в Новосибирске

6 апреля 2023, 03:31
Фото: 1MI
Бизнес-класс обошелся пассажиру в миллион рублей

В Новосибирске названы самые дорогие направления авиаперелетов за март 2023

Цена авиабилета в эконом-классе Новосибирск – Бангкок составила 104,71 тысячи рублей – какие еще были самые дорогие направления в марте и сколько пассажиры платили за бизнес-класс.

На втором месте по стоимости билетов было то же самое направление – Новосибирск-Бангкок, но цена составляла 98,62 тысяч рублей за одно место в эконом-классе.

Тройку лидеров замкнуло направление Новосибирск – Владивосток, где стоимость билета составляла 74,46 тысяч рублей, передает «РБК Новосибирск».

Также дорогие авиабилеты продавались на самолет из Новосибирска в Нижний Новгород и обратно за 70 тысяч рублей, в том же эконом-классе.

Что касается бизнес-класса, то самыми дорогими билетами стали из Москвы до Цюриха и обратно, за который пассажиры заплатили 1,11 млн рублей. Немного бюджетнее обошелся первый класс из Москвы до Дубая и обратно – 722,28 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Билеты#Авиабилеты#Самолет#Аэропорт#Транспорт#Общество#Город#Новосибирск
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