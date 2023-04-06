Что касается бизнес-класса, то самыми дорогими билетами стали из Москвы до Цюриха и обратно, за который пассажиры заплатили 1,11 млн рублей. Немного бюджетнее обошелся первый класс из Москвы до Дубая и обратно – 722,28 тысяч рублей.