Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
На втором месте по стоимости билетов было то же самое направление – Новосибирск-Бангкок, но цена составляла 98,62 тысяч рублей за одно место в эконом-классе.
Тройку лидеров замкнуло направление Новосибирск – Владивосток, где стоимость билета составляла 74,46 тысяч рублей, передает «РБК Новосибирск».
Также дорогие авиабилеты продавались на самолет из Новосибирска в Нижний Новгород и обратно за 70 тысяч рублей, в том же эконом-классе.
Что касается бизнес-класса, то самыми дорогими билетами стали из Москвы до Цюриха и обратно, за который пассажиры заплатили 1,11 млн рублей. Немного бюджетнее обошелся первый класс из Москвы до Дубая и обратно – 722,28 тысяч рублей.
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