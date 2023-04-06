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Сколько новосибирцев призовут в армию - военный комиссар Кудрявцев о весеннем призыве

6 апреля 2023, 09:07
Фото: 1MI
На службу отправят 2 000 срочников

В Новосибирской области военный комиссар Кудрявцев рассказал о ходе весеннего призыва

О ходе весеннего призыва рассказал военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев на пресс-конференции в ТАСС 6 апреля.

По словам военного комиссара, в рамках весеннего призыва служить отправятся порядка 2 000 человек. Из них 15 новобранцев отправят в Президентский полк. Призыв будет длиться до 15 июля 2023 года.

«Первые призывники будут отправлены в воинские части в 20 числах апреля. Стоит отметить, что все срочники будут проходить службу только на территории РФ. На новоприсоединенных территориях служу призывники проходить тоже не будут», — уточнил Кудрявцев.

Также Евгений Кудрявцев объяснил, что гарантией того, что срочники не попадут в зону СВО, является приказ Минобороны. Кроме того, всплеска уклонистов, несмотря на обстановку в мире, замечено не было. Стоит отметить, что призывной возраст в России – парни от 18 до 27 лет. 

Напомним, что ранее были названы болезни, которые симулируют призывники в Новосибирске, для того, чтобы откосить от службы. 

Военные назвали болезни, которые симулируют призывники в Новосибирске, чтобы откосить
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#Эмилия Губарева#Армия#Призыв#Весенний призыв#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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