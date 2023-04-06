Также Евгений Кудрявцев объяснил, что гарантией того, что срочники не попадут в зону СВО, является приказ Минобороны. Кроме того, всплеска уклонистов, несмотря на обстановку в мире, замечено не было. Стоит отметить, что призывной возраст в России – парни от 18 до 27 лет.