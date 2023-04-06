Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
По словам военного комиссара, в рамках весеннего призыва служить отправятся порядка 2 000 человек. Из них 15 новобранцев отправят в Президентский полк. Призыв будет длиться до 15 июля 2023 года.
«Первые призывники будут отправлены в воинские части в 20 числах апреля. Стоит отметить, что все срочники будут проходить службу только на территории РФ. На новоприсоединенных территориях служу призывники проходить тоже не будут», — уточнил Кудрявцев.
Также Евгений Кудрявцев объяснил, что гарантией того, что срочники не попадут в зону СВО, является приказ Минобороны. Кроме того, всплеска уклонистов, несмотря на обстановку в мире, замечено не было. Стоит отметить, что призывной возраст в России – парни от 18 до 27 лет.
Напомним, что ранее были названы болезни, которые симулируют призывники в Новосибирске, для того, чтобы откосить от службы.