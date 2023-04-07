Председатель ТСЖ с оружием пытался проникнуть в здание Минобороны в Москве

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Как уточняют СМИ, житель города Рыбинска был в неадекватном состоянии – он с пистолетом хотел проникнуть на территорию Минобороны. Также он громко кричал и размахивал руками.
Как передают «Новые известия» со ссылкой на ТГ-канал «Осторожно, Москва», мужчину задержали. Им оказался председатель ТСЖ Дмитрий Б. Цель своего визита россиянин не назвал.
Дебошир попал в отделение полиции. Против него правоохранители составили протокол о мелком хулиганстве. Также задержанного отправили на обследование в психбольницу. Оружие отправлено на экспертизу.
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