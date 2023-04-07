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Женщин не берем: в Новосибирске девушку не взяли на службу в ЧВК «Вагнер»

7 апреля 2023, 03:11
Фото: 1MI
Женщин не берут в ЧВК

В Новосибирске девушку не приняли на службу в ЧВК «Вагнер»

Анне 25 лет, она увидела в ТГ-канале сообщение о наборе специалистов в ЧВК «Вагнер». Речь шла о должности медиков и психологов, на которые могли попасть и женщины.

Младшему персоналу обещали зарплату в 220 тысяч рублей, а врачам от 260 тысяч рублей. По словам сибирячки, официальных документов о трудоустройстве в «Вагнер» не выдают, а в отпуск персонал уходит за свой счет или через увольнение.

Жительница Новосибирска позвонила по указанному номеру и попала на бота, который задавал ей разные вопросы. Самое интересное, что в офисе ЧВК, где девушка представилась психологом, даже не знали о найме женщин, пишет «АиФ Новосибирск».

«Вообще, мы набираем только мужчин. Нам нужны штурмовики, артиллеристы, операторы БПЛА. Про психологов ничего не слышала», - объяснила консультант. Также в компанию требуются хирурги, травматологи, анестезиологи и медсестры. Но и на эти вакансии предпочтение отдадут мужчинам.

Напомним, ранее мы рассказывали что нужно делать, чтобы попасть в ЧВК и какую зарплату предлагают бойцам. 

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