Женщин не берем: в Новосибирске девушку не взяли на службу в ЧВК «Вагнер»

Младшему персоналу обещали зарплату в 220 тысяч рублей, а врачам от 260 тысяч рублей. По словам сибирячки, официальных документов о трудоустройстве в «Вагнер» не выдают, а в отпуск персонал уходит за свой счет или через увольнение.