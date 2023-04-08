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Бизнес на грибах. Как новосибирец начал зарабатывать по 400 тысяч на мухоморах

8 апреля 2023, 03:53
Фото: 1MI
Мухоморы - ядовитые грибы

Новосибирец зарабатывает 400 тысяч в месяц на продаже мухоморов

Житель Новосибирской области продает мухоморы и получает с этого 400 тысяч рублей в месяц.

Биолог-натуралист Ринат Султанов живет в Тогучинском районе. Он собирает мухоморы уже 4 года, а продает грибы в Новосибирске. Зарабатывает сибиряк 400 тысяч рублей в месяц.

По словам грибника, мухоморы покупают для изготовления настоек и мазей, которые помогают от боли и даже грыж. Также грибы употребляют и спортсмены.

Как отметил Ринат, мухоморы зависимости не вызывают, а в разрешенных количествах не влияют на психическое состояние человека. Мужчина и сам употребляет грибы для здоровья, пишет «АиФ Новосибирск».

Однако врачи все же предупреждают, что мухоморы ядовитые, а их употребление грозит отравлением. А вот юристы считают, что продажа и употребление мухомора абсолютно легальны. Напомним, ранее стал известен срок начала грибного сезона. 

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#Эмилия Губарева#Грибы#Зарплата#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Экология
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