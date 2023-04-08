Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Биолог-натуралист Ринат Султанов живет в Тогучинском районе. Он собирает мухоморы уже 4 года, а продает грибы в Новосибирске. Зарабатывает сибиряк 400 тысяч рублей в месяц.
По словам грибника, мухоморы покупают для изготовления настоек и мазей, которые помогают от боли и даже грыж. Также грибы употребляют и спортсмены.
Как отметил Ринат, мухоморы зависимости не вызывают, а в разрешенных количествах не влияют на психическое состояние человека. Мужчина и сам употребляет грибы для здоровья, пишет «АиФ Новосибирск».
Однако врачи все же предупреждают, что мухоморы ядовитые, а их употребление грозит отравлением. А вот юристы считают, что продажа и употребление мухомора абсолютно легальны. Напомним, ранее стал известен срок начала грибного сезона.