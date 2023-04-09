Курсантам не на чем летать. В летных училищах России почти не осталось самолетов

В России летных училищ и техникумов всего пять. Курсанты ждут тренировочные полеты, вот только техники не хватает. Суть проблемы в том, что отсутствуют импортные запчасти. Например, с 2013 года в России производятся самолеты «Diamond Da-40», только вот без импортных запчастей и надлежащего ремонта самолеты могут быть нерабочими, передают «Новые известия».