Курсантам не на чем летать. В летных училищах России почти не осталось самолетов

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В России летных училищ и техникумов всего пять. Курсанты ждут тренировочные полеты, вот только техники не хватает. Суть проблемы в том, что отсутствуют импортные запчасти. Например, с 2013 года в России производятся самолеты «Diamond Da-40», только вот без импортных запчастей и надлежащего ремонта самолеты могут быть нерабочими, передают «Новые известия».
В настоящий момент курсантов отправляют переучиваться на американские «Cessna», но и они без импортных запчастей долго не протянут. Из-за дефицита техники и средств на ее обслуживание летчики проходят обучение на земле. Однако тренажеры – тоже ломаются. Получается, что у курсантов нет никаких гарантий завершения обучения и трудоустройства.
Власти проблему дефицита пилотов осознают, поэтому Минпромторг выделил почти 2,9 млрд на разработку искусственного интеллекта, который сможет заменить второго пилота. Но все же и этот подход вызывает сомнения.