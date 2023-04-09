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Курсантам не на чем летать. В летных училищах России почти не осталось самолетов

9 апреля 2023, 07:43
Фото: 1MI
Курсанты годами стоят в очереди на тренировочные полеты
На отсутствие практики пожаловались курсанты летных училищ России – в учебных заведениях не хватает самолетов.

В России летных училищ и техникумов всего пять. Курсанты ждут тренировочные полеты, вот только техники не хватает. Суть проблемы в том, что отсутствуют импортные запчасти. Например, с 2013 года в России производятся самолеты «Diamond Da-40», только вот без импортных запчастей и надлежащего ремонта самолеты могут быть нерабочими, передают «Новые известия».

В настоящий момент курсантов отправляют переучиваться на американские «Cessna», но и они без импортных запчастей долго не протянут. Из-за дефицита техники и средств на ее обслуживание летчики проходят обучение на земле. Однако тренажеры – тоже ломаются. Получается, что у курсантов нет никаких гарантий завершения обучения и трудоустройства.

Власти проблему дефицита пилотов осознают, поэтому Минпромторг выделил почти 2,9 млрд на разработку искусственного интеллекта, который сможет заменить второго пилота. Но все же и этот подход вызывает сомнения.

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#Эмилия Губарева#Пилот#Самолет#Дефицит#Общество#Транспорт#Россия
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