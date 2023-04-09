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Метель накрыла Новосибирскую область 9 апреля

9 апреля 2023, 03:23
Фото: atas.info
Метель пришла в Новосибирскую область утром 9 апреля
Метель в Новосибирской области: температурные качели и прогноз синоптиков, изучаем данные на воскресенье, 9 апреля.

По данным «Яндекс. Погоды» сейчас за окном -3 °C, а по ощущениям как -11 °C. Снег синоптики больше в течение дня не прогнозируют.

«Гисметео» прогнозирует -2 °C утром в воскресенье, а по ощущениям как -10 °C. Снег выпал до 10 часов, а днем осадков больше не ожидается.

World-weather отмечает, что в Новосибирске -4 °C утром и -2 °C днем. Осадков днем не ожидается.

Стоит отметить, что синоптики обещают потепление уже с 10 апреля. В дневное время столбики термометра покажут +5…+7 °C. Осадки не прогнозируют. Ранее стал известен прогноз погоды на весь апрель 2023. 

В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на апрель 2023 года
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#Эмилия Губарева#Метель#Город#Погода#Погода в выходные#Новосибирская область#Новосибирск
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