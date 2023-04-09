Метель накрыла Новосибирскую область 9 апреля

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
По данным «Яндекс. Погоды» сейчас за окном -3 °C, а по ощущениям как -11 °C. Снег синоптики больше в течение дня не прогнозируют.
«Гисметео» прогнозирует -2 °C утром в воскресенье, а по ощущениям как -10 °C. Снег выпал до 10 часов, а днем осадков больше не ожидается.
World-weather отмечает, что в Новосибирске -4 °C утром и -2 °C днем. Осадков днем не ожидается.
Стоит отметить, что синоптики обещают потепление уже с 10 апреля. В дневное время столбики термометра покажут +5…+7 °C. Осадки не прогнозируют. Ранее стал известен прогноз погоды на весь апрель 2023.