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Похолодание и снег – прогноз погоды на неделю в Новосибирске с 10 по 16 апреля 2023

9 апреля 2023, 11:54
Фото: 1MI
Синоптики опубликовали прогноз погоды на неделю

В Новосибирске на рабочей неделе похолодает до -10 °C

На предстоящей рабочей неделе в Новосибирске вновь ожидаются температурные качели, изучаем прогноз синоптиков.

По прогнозу синоптиков, на неделе с 10 по 16 апреля ожидается потепление в дневное время суток и похолодание в ночное. Среди недели сервисы прогнозируют снегопад.

«Яндекс. Погода» обещает пасмурную погоду. Например, во вторник и среду выпадет снег, а самым теплым днем станет четверг – в тот день столбики термометра покажут до +8 °C. Однако в пятницу ночью похолодает до -7 °C.

Gismeteo прогнозирует снег с дождем во вторник, четверг и пятницу. Теплее всего станет в пятницу, когда столбик термометра покажет +7 °C. В субботу же похолодает до -10 °C. Напомним, что утром 9 апреля Новосибирскую область накрыла метель. 

Метель накрыла Новосибирскую область 9 апреля
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#Эмилия Губарева#Прогноз#Погода#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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