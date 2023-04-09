Похолодание и снег – прогноз погоды на неделю в Новосибирске с 10 по 16 апреля 2023

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По прогнозу синоптиков, на неделе с 10 по 16 апреля ожидается потепление в дневное время суток и похолодание в ночное. Среди недели сервисы прогнозируют снегопад.
«Яндекс. Погода» обещает пасмурную погоду. Например, во вторник и среду выпадет снег, а самым теплым днем станет четверг – в тот день столбики термометра покажут до +8 °C. Однако в пятницу ночью похолодает до -7 °C.
Gismeteo прогнозирует снег с дождем во вторник, четверг и пятницу. Теплее всего станет в пятницу, когда столбик термометра покажет +7 °C. В субботу же похолодает до -10 °C. Напомним, что утром 9 апреля Новосибирскую область накрыла метель.