В Новосибирске митрополит Никодим освятил вербы к Вербному воскресенью

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
В Новосибирской митрополии сообщили, что в Вознесенском соборе с 10:00 верующие продолжают освещать вербы. В 17:00 пройдет вечернее богослужение.
Также в субботу, 8 апреля митрополит Новосибирский и Бердский Никодим провел всенощное бдение и освятил вербы, которые принесли сибиряки.
Отметим, что православные праздник отмечают в шестое воскресенье Великого поста. Вербное воскресенье посвящено въезду в Иерусалим Иисуса Христа. Ранее мы рассказывали, как можно освятить вербу - в церкви или дома.