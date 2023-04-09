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В Новосибирске митрополит Никодим освятил вербы к Вербному воскресенью

9 апреля 2023, 08:42
Фото: atas.info
Вербы по традиции освещают в храмах
Вербное воскресенье отмечают 9 апреля в Новосибирской области. Православные приносят вербы в храмы, чтобы их освятить.

В Новосибирской митрополии сообщили, что в Вознесенском соборе с 10:00 верующие продолжают освещать вербы. В 17:00 пройдет вечернее богослужение.

Также в субботу, 8 апреля митрополит Новосибирский и Бердский Никодим провел всенощное бдение и освятил вербы, которые принесли сибиряки.

Отметим, что православные праздник отмечают в шестое воскресенье Великого поста. Вербное воскресенье посвящено въезду в Иерусалим Иисуса Христа. Ранее мы рассказывали, как можно освятить вербу - в церкви или дома. 

Вербное воскресенье 2023: как освятить вербу в Новосибирске - в церкви или дома
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#Верба#Храмы#Общество#Город#Православие#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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