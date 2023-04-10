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Проезд по полукольцу сделают на Энергетиков в Новосибирске из-за стройки 4 моста

10 апреля 2023, 04:35
Фото: ГК "ВИС"/Телеграмм-канал
На площади Энергетиков в Новосибирске изменится схема движения

В Новосибирске изменят на полукольца движение на площади Энергетиков

Схему движения по кольцу поменяют на полукольца на площади Энергетиков в Новосибирске. Это обсудили в ходе оперативного заседания в правительстве региона 10 апреля.
««В этом году заканчиваются работы по строительству эстакад в районе перекрёстков на этих двух площадях. Временно существенно изменится порядок движения транспорта, особенно по площади Энергетиков – из привычного для автомобилистов кольца движение перейдёт в полукольца. Необходимо сделать всё для того, чтобы пропускная способность этого узла не пострадала при производстве работ. Для этого намечен целый комплекс мероприятий – расширение проезжей части, регулировка светофоров, изменение маршрутов движения пешеходов, ремонт и выглаживание проезжей части. Все работы синхронизированы и согласованы. Просьба к мэрии и минтрансу региона – контролировать процесс, чтобы до конца апреля все эти работы были выполнены».», - заявил губернатор области Андрей Травников.

Глава региона призвал чиновников, отвечающих за дорожное хозяйство, до конца апреля 2023 года провести ряд работ для обеспечения комфортного и безопасного движения для водителей. В частности, расширить на площади Энергетиков проезжую часть, отрегулировать работу светофором, изменить маршруты пешеходов.

Напомним, на днях представители ГК «ВИС» сообщали, что готовность четвертого моста через Обь составляет около 70%. Переправу планируют открыть до конца 2023 года.

Названы сроки открытия четвертого моста через Обь в Новосибирске
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#Алина Шефер#Четвертый мост#Движение#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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