Проезд по полукольцу сделают на Энергетиков в Новосибирске из-за стройки 4 моста

Глава региона призвал чиновников, отвечающих за дорожное хозяйство, до конца апреля 2023 года провести ряд работ для обеспечения комфортного и безопасного движения для водителей. В частности, расширить на площади Энергетиков проезжую часть, отрегулировать работу светофором, изменить маршруты пешеходов.