Уголовник поджег автомобиль Kia Sorento в Новосибирске. Ущерб - полмиллиона

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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В воскресенье, 9 апреля в Октябрьском районе неизвестный поджег автомобиль Kia Sorento, который был припаркован у дома по улице Высоцкого.
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 39-летний новосибирец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и нарушение ПДД и эксплуатации машин.
Владелец автомобиля получил ущерб в 550 тысяч рублей. Правоохранители возбудили дело по факту умышленного уничтожения имущества. Подозреваемый отправлен под подписку о невыезде на время расследования.
Напомним, ранее в Новосибирске подожгли центр помощи бойцам СВО. Злоумышленника нашли.