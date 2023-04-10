atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Изображение материала

Уголовник поджег автомобиль Kia Sorento в Новосибирске. Ущерб - полмиллиона

10 апреля 2023, 05:48
Фото: 1MI
Автомобиль выгорел полностью

В Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Kia Sorento

Автомобиль подожгли в Октябрьском районе Новосибирска – полиция поймала возможного злоумышленника, подробности сообщают в ГУ МВД.

В воскресенье, 9 апреля в Октябрьском районе неизвестный поджег автомобиль Kia Sorento, который был припаркован у дома по улице Высоцкого.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 39-летний новосибирец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и нарушение ПДД и эксплуатации машин.

Владелец автомобиля получил ущерб в 550 тысяч рублей. Правоохранители возбудили дело по факту умышленного уничтожения имущества. Подозреваемый отправлен под подписку о невыезде на время расследования.

Напомним, ранее в Новосибирске подожгли центр помощи бойцам СВО. Злоумышленника нашли. 

Стало известно, кто поджег новосибирский центр помощи бойцам СВО
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Пожар#Машина#Автомобиль#Полиция#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
Подпишитесь
Сердце бьется, руки оружие держать могут - доброволец без ног хочет вернуться на СВО
6 апреля 11:17
Под Новосибирском подростки напали на охранника и кассира кинотеатра
Вчера, 09:25
Похолодание и снег – прогноз погоды на неделю в Новосибирске с 10 по 16 апреля 2023
Вчера, 11:54
Бойцы элитного батальона «Вега» из Новосибирска едва не погибли в зоне СВО
Вчера, 04:01
В Новосибирске загорелось строящееся здание ЖК «Расцветай на Красном»
Вчера, 04:10
Известная телеведущая Елена Малышева объявила Новосибирск центром России
Вчера, 02:45