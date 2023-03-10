Posted Сегодня, 02:00
Published Сегодня, 02:00
Modified Сегодня, 02:02
Updated Сегодня, 02:02
В ночь на 6 марта неизвестный пытался поджечь новосибирский центр гуманитарной помощи для бойцов спецоперации. Злоумышленник разбил стекло и бросил в помещение горящую тряпку. Охрана оперативно потушила пожар.
И это был не единственный случай поджога этого центра. Как оказалось, вероятным поджигателем был 23-летний ранее судимый националист. Молодого человека обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества.
О поджигателе известно следующее: он и Красноярска, жил в Новосибирске в съёмной квартире. На его теле было много татуировок со свастикой, черепами, оружием и радикальными лозунгами.
Приверженность к национализму мужчина выражал в соцсетях. Ранее сибиряк был судим за грабеж и насилие над представителем власти.