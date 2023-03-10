atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:00

Published Сегодня, 02:00

Modified Сегодня, 02:02

Updated Сегодня, 02:02

Стало известно, кто поджег новосибирский центр помощи бойцам СВО

10 марта 2023, 02:00
Фото: ВК/На ОбьГЭС (Новосибирск)
Подозреваемый был судим за грабеж

23-летнего националиста задержали в Новосибирске за поджог центра помощи бойцам СВО

В Новосибирске был задержан предполагаемый поджигатель центра сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО, сообщает Telegram-канал SHOT.

В ночь на 6 марта неизвестный пытался поджечь новосибирский центр гуманитарной помощи для бойцов спецоперации. Злоумышленник разбил стекло и бросил в помещение горящую тряпку. Охрана оперативно потушила пожар.

Названы подробности поджога новосибирского центра помощи для СВО
Узнать подробнее

И это был не единственный случай поджога этого центра. Как оказалось, вероятным поджигателем был 23-летний ранее судимый националист. Молодого человека обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества.

О поджигателе известно следующее: он и Красноярска, жил в Новосибирске в съёмной квартире. На его теле было много татуировок со свастикой, черепами, оружием и радикальными лозунгами.

Приверженность к национализму мужчина выражал в соцсетях. Ранее сибиряк был судим за грабеж и насилие над представителем власти.

Волна поджогов военкоматов в России: в каких городах отметились вандалы
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Поджог#Общество#Город#Пожар#Новосибирск
Подпишитесь
Житель Тбилиси рассказал, грозит ли россиянам опасность на фоне протестов
Вчера, 11:10
Мэр Новосибирска Локоть назвал виновных в разрушении Димитровского моста
Сегодня, 02:23
Три способа узнать свой новый лицевой счёт для оплаты вывоза мусора в Новосибирске
Вчера, 10:02
Сеть АЗС «Газпромнефть» разыграет 10 миллионов рублей и 20 миллионов бонусов
Вчера, 05:35
Карта заводов и промплощадок Новосибирска, где может появиться жилье и бизнес-центры
Вчера, 08:13
Молодой новосибирец сбежал в Казахстан от мобилизации и стал диджеем
Сегодня, 03:57