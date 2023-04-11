Среди всех проектов, Татьяна Иваненко отдельно отметила реконструкцию Михайловской Набережной, которая дала взрывной толчок развитию территорий вокруг нее. Именно за последние годы здесь резко выросло количество новостроек, район стал жилым и благодаря набережной он стал комфортным и уютным, причем на достаточно большой протяженности — от причала и гостицы «River Park» и до переходного моста с бизнес-центра «Инские Холмы» и дальше.