Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
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Updated Сегодня, 05:09
Новосибирская область лидирует в реализации Национальных проектов и входит в десять регионов, которые получают наибольшее финансирование по этому направлению. Одно из направлений национального проекта «Жилье и городская среда», инициировано Президентом России.
«Участие в Национальных проектах дает возможность получить финансирование для создания комфортной среды. После того, как мы проголосовали вместе с вами, определили объекты, очередность их реконструкции. За это время Михайловская набережная, Монумент Славы, Заельцовский парк, Затулинский дисперсный парк, в этом году мы строим парк в пойме реки Каменка. Казалось фантастикой, когда мы приступали к голосованию за эти территории, а сейчас парк уже строится, он спланирован с учетом возможных подтоплений, на очереди благоустройство набережной реки Ини», — рассказал о реализуемых Национальных проектах мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Парк в пойме реки Каменка вице-мэр Анна Терешкова назвала уникальным не только для Новосибирска, но и для всей страны. Также она отметила, что все объекты в рамках Национальных проектов улучшили качество городской среды, сделали город более комфортным для жителей и гостей, повысили привлекательность Новосибирска для туристов.
Михайловская набережная после реконструкции в рамках национальных проектов стала любимым местом отдыха для горожан — сюда приезжают со всех районов Новосибирска, чтобы погулять вдоль берега Оби. На набережной органично сочетаются арт-объекты и сохраненные зеленые насаждения, выполнены две разделённые скамейками и газонами дорожки. Здесь часто можно встретить местных жителей и спортсменов на пробежке.
«Качество работ по реализации Национальных проектов оцениваю на очень хорошем уровне. Эти проекты задают новые стандарты рекреационных пространств. Если говорить об архитектурной составляющей по 5-балльной системе, то это хорошая четверка с плюсом», — считает архитектор Татьяна Иваненко.
Среди всех проектов, Татьяна Иваненко отдельно отметила реконструкцию Михайловской Набережной, которая дала взрывной толчок развитию территорий вокруг нее. Именно за последние годы здесь резко выросло количество новостроек, район стал жилым и благодаря набережной он стал комфортным и уютным, причем на достаточно большой протяженности — от причала и гостицы «River Park» и до переходного моста с бизнес-центра «Инские Холмы» и дальше.
По данным рейтинга, выполненного с помощью анализа Big Data именно Михайловская набережная стала самым популярным местом для прогулок в 2022 году.
Любимый жителями Кировского района Затулинский парк также благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и благодаря реализации Национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.
Затулинский дисперсный парк, по мнению вице-мэра Анны Терешковой, переформатировал практически весь микрорайон. Теперь жителям Затулинского жилмассива и близлежащих микрорайонов не нужно далеко ехать, чтобы погулять, заняться спортом или прокатиться на аттракционах. В парке полностью заменена плитка, скамейки, установлено освещение, и арт-объекты, появилась современная сцена с будкой звукорежиссера, детская площадка.
Крупнейшим объектом в реализации Национальных проектов стал Заельцовский парк, реконструкция которого была проведена в 2021–2022 годах. В парке теперь много любителей скандинавской ходьбы и велосипедистов, так как для них появились дорожки, выполнена экотропа с природными покрытиями, построены детские площадки, благоустроен уникальный объект «Сухое озеро», ставший визитной карточкой парка.
Монумент Славы стал одним из первых объектом, реализованным в рамках Национальных проектов. Новосибирцы большинством голосов выбрали именно этот объект как первоочередной для благоустройства, поэтому работы на Монументе Славы начались в 2018 году и были завершены к 9 мая 2020 года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По словам депутата Городского совета Александра Бурмистрова, этот объект не только находится в самом большом районе города, Монумент Славы имеет ценность для жителей всего города. Все работы, выполненные в рамках благоустройства сохраняют актуальность и сейчас - тротуарная плитка, дорожки, детские площадки, новые системы освещения, звукового оповещения, видеонаблюдения. Специально для сквера возле Монумента Славы были разработаны малые архитектурные формы и ландшафтные композиции.
В 2024 году планируется благоустройство набережной реки Иня - от железнодорожного моста в Первомайском районе до ул. Заречная, 45. В парке будут асфальтированы и выложены плиткой дорожки, проложена экотропа, созданы детские и спортивные площадки, смотровые площадки и площадки для дрессировки собак.
С 15 апреля начнется голосование по выбору названия для нового парка, а также голосование по выбору объектов для благоустройства.
Благодаря национальным проектам в Новосибирской области в 2023 году появятся новые туристические объекты.