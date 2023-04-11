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Автобус с рекламой ЧВК «Вагнер» и отпавшей шиной заметили в Новосибирске

11 апреля 2023, 01:22
Фото: АСТ-54
У автобуса отвалилась шина

Новосибирцы заметили автобус с рекламой ЧВК «‎Вагнер»‎ и отпавшей шиной

В центре Новосибирска автобус ехал по дороге с выпавшей шиной, о чем сообщается в городских Telegram-чатах.

По словам очевидцев, странный автобус ехал по Красному проспекту у площади Ленина. У общественного транспорта отвалилась шина на заднем колесе.

Также примечательным моментом стала реклама частной военной компании «Вагнер», размещенная на автобусе. В посте ТГ-канала АСТ-54 уточняется, что это был автобус, следовавший по маршруту № 13.

Однако Atas.info оперативно в компании-перевозчике МКП «Горэлектротранспорт» ситуацию не прокомментировали. Читайте также о том, что другой автобус вспыхнул на трассе в Новосибирской области. 

Автобус с пассажирами вспыхнул на трассе под Новосибирском – подробности инцидента
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#Эмилия Губарева#Автобус#Общественный транспорт#Транспорт#Общество#Город#Новосибирск
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