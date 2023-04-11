Автобус с рекламой ЧВК «Вагнер» и отпавшей шиной заметили в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:22
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По словам очевидцев, странный автобус ехал по Красному проспекту у площади Ленина. У общественного транспорта отвалилась шина на заднем колесе.
Также примечательным моментом стала реклама частной военной компании «Вагнер», размещенная на автобусе. В посте ТГ-канала АСТ-54 уточняется, что это был автобус, следовавший по маршруту № 13.
Однако Atas.info оперативно в компании-перевозчике МКП «Горэлектротранспорт» ситуацию не прокомментировали. Читайте также о том, что другой автобус вспыхнул на трассе в Новосибирской области.