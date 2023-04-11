Выстрелы были со стороны общаги: в Новосибирске неизвестные обстреляли Музей истории

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Инцидент произошел 10 апреля в 22:16 на улице Дмитрия Донского. В тот вечер неизвестные обстреляли здание, в котором находится Музей истории. Следы взлома помещения отсутствовали. На втором и на первом этаже были следы от выстрелов.
Прибывшие полицейские предположили, что неизвестные стреляли из «воздушки», а выстрелы были со стороны общежития Новосибирского центра профессионального обучения № 1.
По итогу, повреждения получили четыре окна. Устанавливается сумма причиненного ущерба. Напомним, что ранее странный мужчина стрелял по двору и кричал имя возлюбленной.