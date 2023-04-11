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Выстрелы были со стороны общаги: в Новосибирске неизвестные обстреляли Музей истории

11 апреля 2023, 08:32
Фото: АБ ГВАРДИЯ, пресс-служба
Окна были разбиты

В Новосибирске неизвестные обстреляли с «воздушки» Музей истории

В Заельцовском районе Новосибирска неизвестные несколько раз выстрелили в Музей истории, о чем сообщают в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ.

Инцидент произошел 10 апреля в 22:16 на улице Дмитрия Донского. В тот вечер неизвестные обстреляли здание, в котором находится Музей истории. Следы взлома помещения отсутствовали. На втором и на первом этаже были следы от выстрелов.

Прибывшие полицейские предположили, что неизвестные стреляли из «воздушки», а выстрелы были со стороны общежития Новосибирского центра профессионального обучения № 1.

По итогу, повреждения получили четыре окна. Устанавливается сумма причиненного ущерба. Напомним, что ранее странный мужчина стрелял по двору и кричал имя возлюбленной. 

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#Музей#Пистолет#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева
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